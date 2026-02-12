이영봉 경기도의원, 소방재난본부 업무보고서 재난 대응체계 종합 점검



이영봉 의원이 11일 제388회 경기도의회 임시회 안전행정위원회에서 열린 경기도 소방재난본부 업무보고에서 재난 대응체계 전반에 대한 종합 점검을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)은 2월 11일 제388회 경기도의회 임시회 안전행정위원회에서 열린 경기도 소방재난본부 업무보고에서 재난 대응의 실효성 강화를 위해 재난물자 공급체계, 지휘체계, 신종·대형 재난 대응체계 전반에 대한 종합 점검이 필요하다고 강조했다.이 의원은 이날 ▲재난물자 광역 비축정비물류센터의 북부 접근성 문제 ▲경기북부소방재난본부장 직급 상향 필요성 ▲데이터센터 화재 대응체계 개선 등 3가지 핵심 사안을 중심으로 질의했다.먼저 그는 재난물자 광역 비축정비물류센터가 도 전역 1시간 공급체계 구축을 위한 핵심 시설임을 언급하며 용인 지역 건립 추진 과정에서 경기북부의 접근성이 충분히 고려되고 있는지를 점검했다. 아울러 연천에 추진 중인 경기도소방학교 북부캠퍼스를 비축정비 기능을 병행하는 북부 거점으로 활용할 필요성을 제기했다.이에 대해 경기도 소방재난본부장은 교통망과 특수대응단 연계성을 고려해 입지를 검토했으며 장기적으로는 북부 접근성 보완이 필요하다는 입장을 밝혔다.이어 이 의원은 경기북부소방재난본부장 직급이 소방준감으로 일선 소방서장과 동일해 지휘체계와 조직 위상에 한계가 있다고 지적하며 행정안전부와 소방청에 직급 상향을 지속적으로 건의할 것을 요청했다. 이에 대해 소방재난본부장은 현재 관계 부처 간 협의가 진행 중이라고 답변했다.마지막으로 이 의원은 데이터센터 화재 대응체계와 관련해 연구용역 결과가 현장에 신속히 반영되고 있는지를 점검하며 중앙 매뉴얼 개정을 기다리기보다 경기도형 대응 기준을 우선 마련하고 합동훈련을 강화해야 한다고 강조했다. 특히 데이터센터 화재의 특성상 국가적·사회적 피해가 큰 만큼 선제적 대응이 중요하다고 당부했다.그는 “재난 대응은 공급체계, 지휘체계, 대응 매뉴얼이 함께 작동할 때 완성된다”며 “경기북부를 포함한 모든 도민이 재난 대응에서 소외되지 않도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀