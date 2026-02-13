임춘대 서울시의회 기획경제위원장, ‘2025년 서울 정책지원관 아카데미 하반기 수료식’ 참석



서울시의회 임춘대 기획경제위원장(송파3)은 지난 12일 서울시립대학교 100주년기념관에서 개최된 ‘2025년 서울 정책지원관 아카데미 하반기 수료식’에 참석해 정책지원관 과정 수료생들에게 축하와 격려의 말을 전하고, 우수 수료생에 대한 표창장을 수여했다.‘서울 정책지원관 아카데미’는 서울시립대학교 평생교육원에 설치된 지방의회 정책지원관 양성 과정으로, 이론과정, 실습과정, 예산 특화 과정, 조례 특화과정으로 구성되어 있으며 이날 수료식은 4개 과정을 각각 이수한 20여명의 수료생을 대상으로 진행됐다.임 위원장은 “2022년 ‘지방자치법’이 개정되면서 정책지원관 제도가 도입됐지만 정책지원관이라는 직무의 특수성을 이해하지 못한 채 채용이 진행되었다”면서 “‘서울 정책지원관 아카데미’는 이런 상황을 해소하고, 현직자뿐만 아니라 정책지원관을 꿈꾸는 일반인에게 업무역량과 공직자의 자세를 함양하기 위해 만든 과정”이라고 아카데미의 의의를 평가했다.또한 “앞으로 전국의 광역의회, 기초의회 등에 ‘서울 정책지원관 아카데미’ 과정을 적극적으로 홍보하고, 서울시의회에서 실무 경험을 갖춘 공무원들의 강의를 추가하는 등 서울시의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말하고 “여러분들이 각급 지방의회에서 본인의 실력을 펼칠 수 있기를 기대한다”면서 수료생에게 축하와 격려의 말을 전했다.온라인뉴스부