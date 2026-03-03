서울 338억 들여 노후차량 조기 폐차

3.5t 미만 4등급차 최대 800만원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 3일부터 338억원을 투입해 ‘2026년 조기폐차 지원’ 신청을 받는다고 2일 밝혔다.시는 올해 4등급 경유차 지원 대수를 전년 대비 약 2배로 확대하고, 녹색교통지역(한양도성 내부) 거주자가 총중량 3.5t 미만 4등급 차량을 폐차할 경우 100만원의 추가 보조금을 지원한다. 상·하반기로 나눠 진행하던 접수 방식은 상시 접수로 전환했다. 신청은 3일부터 10월 16일까지 1인 1대에 한해 선착순으로 진행되며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.지원 대상은 신청일 기준 자동차등록원부상 사용본거지가 서울시이고, 6개월 이상 연속 등록된 4등급 경유차와 5등급 운행차(휘발유·LPG 포함), 건설기계다. 다만 2003년부터 추진해 온 5등급 운행차 저공해사업(조기폐차·매연저감장치 부착) 지원은 올해로 종료된다. 보조금은 보험개발원 기준가액에 따라 차등 지급되며, 총중량 3.5t 미만 4등급 경유차는 최대 800만원까지 지원받을 수 있다. 온라인 신청은 자동차배출가스 종합전산시스템에서 가능하다.권민 서울시 기후환경본부장은 “더 맑은 서울을 위해 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부했다.유규상 기자