전국 우주항공 매출·종사자 절반 사천 집중… 산업진흥원 입지 ‘최적’

경남 사천시 청사 벽면에 우주항공청 개청을 환영하는 현수막이 걸려 있다.

사천시 제공

경남 사천시가 정부의 우주항공산업진흥원 설립 추진에 맞춰 유치 활동을 본격화하고 있다.시의회 건의안 채택과 범시민 서명운동, 국회 법안 발의까지 이어지며 지역 차원의 유치 움직임이 확산하는 분위기다.3일 사천시에 따르면 국민의힘 서천호 의원은 지난달 우주항공산업진흥원 설립 근거를 담은 ‘항공우주산업개발 촉진법 일부개정법률안’을 대표 발의하면서 제도적 기반 마련을 가시화했다. 정부가 ‘제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획’을 통해 진흥원 설립을 공식화한 이후 후속 입법이 추진된 것이다. 개정안은 우주항공청 산하에 진흥원을 설치해 정책 개발과 산업 육성, 연구개발 사업화, 인력 양성, 기업 지원 등을 수행하도록 하는 내용을 담고 있다.사천시는 진흥원 입지 최적지임을 강조하며 유치전에 나섰다. 시는 우주항공청이 위치한 도시이자 항공기·우주체계 설계부터 제작·시험·정비(MR O)에 이르는 전주기 산업 기반을 갖춘 국내 대표 우주항공 집적지라는 점을 내세운다. 사천은 전국 우주항공산업 매출의 52.4%, 종사자의 45.4%가 집중돼 있어 정책 실행과 산업화 연계 효과가 크다는 입장이다.지역 정치권도 힘을 보태고 있다. 사천시의회는 지난달 9일 ‘우주항공산업진흥원 사천 설립 촉구 건의안’을 의결했다. 건의안에는 정책을 현장에서 실행할 산업 육성기관인 진흥원이 산업체가 밀집한 사천에 설치돼야 기업 성장과 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있다는 내용이 담겼다.범시민 참여도 이어지고 있다. 시는 진흥원 사천 설립을 촉구하고자 5만명 참여를 목표로 온·오프라인 서명운동을 진행 중이다. 서명운동은 입지 확정 때까지 이어진다. 시는 읍·면·동 행정복지센터와 지역 행사, 기업체 등을 연계해 참여를 확대하고 지역사회 의지를 정부와 국회에 전달한다는 방침이다.시 관계자는 “우주항공산업진흥원은 정책을 산업 현장에서 실행하는 핵심 기관”이라며 “우주항공청과 산업 생태계가 함께 구축된 사천이 진흥원 기능을 가장 효과적으로 구현할 수 있는 전략적 입지”라고 강조했다.사천 이창언 기자