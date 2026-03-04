서울Pn

서울시의회 임춘대 기획경제위원장, 2026년 서울시립대학교 입학식 참석

“공공의 가치를 이끌 미래 인재로 성장하길”


  •
지난 3일 서울시립대학교 2026학년도 입학식에 참석해 축사하는 임춘대 위원장


서울시의회 임춘대 기획경제위원장(송파3)은 지난 3일 서울시립대학교 2026학년도 입학식에 참석해 신입생들에게 축하와 격려의 메시지를 전했다.


  •
임 위원장은 이날 축사에서 “서울시립대학교 신입생 여러분의 입학을 진심으로 축하드린다”며 “서울시립대학교는 실천적 지성과 공공 인재를 길러내 온 자랑스러운 대학”이라고 강조했다.


  •
지난 3일 서울시립대학교 2026학년도 입학식에서 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다.


그는 디지털 전환, 기후 위기, 산업 구조 변화, 사회적 양극화 등 우리 사회가 직면한 과제를 언급하며 “이 자리에 선 여러분이 이러한 문제를 해결할 주역이 될 것이라 믿는다”고 말했다. 이어 “서울시의회도 교육과 연구 환경을 더욱 내실 있게 지원하고, 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 제도적 기반을 마련하는 데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.


  •
지난 3일 서울시립대학교 2026학년도 입학식에 참석해 참석자들과 기념촬영을 하는 임춘대 위원장


끝으로 임 위원장은 “도전 속에서 배우고 실패 속에서 성장하는 과정이 여러분을 더욱 단단하게 만들 것”이라며 “오늘의 설렘과 다짐을 잊지 말고, 서울시립대학교에서의 시간이 인생에서 가장 빛나는 도약의 시간이 되기를 바란다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
