서울시, 영유아 ‘찾아가는 발달검사’ 한부모·복지시설 확대

언어·인지 등 대상 발달 검사

24시간 온라인 챗봇 도입 등



서울아이발달지원센터 사업개요.

서울시 제공

서울시는 ‘서울아이발달지원센터’가 올해부터 영유아 발달검사를 지원하는 ‘찾아가는 발달검사’ 서비스를 다문화뿐 아니라 한부모 가정, 복지시설 아동까지 확대한다고 4일 밝혔다.2023년 6월 동작구에 문을 연 서울아이발달지원센터는 언어·인지 등 발달의 주요 시기를 보내는 영유아에게 전문가의 무료 발달검사를 제공하고, 검사 결과에 따라 부모 교육과 치료 연계를 지원하는 전국 최초의 시설이다. 개소 이후 약 2년 8개월 동안 총 1만8857명의 영유아에게 발달검사와 상담, 후속 프로그램을 제공했다.시는 올해 ▲취약계층 대상 찾아가는 발달검사 확대 ▲24시간 온라인 챗봇 상담 도입 ▲온라인 스크리닝(점검) 검사 신청 방법 확대 ▲지역거점형 발달놀이터 참여 대상 확대 등으로 지원을 강화할 계획이다.기존 다문화가정 중심이었던 취약계층 대상 찾아가는 발달검사는 한부모가정과 복지시설 아동까지 확대한다. 찾아가는 검사와 별도로 센터를 방문하면 서울시 거주 영유아 누구나 무료 발달검사를 받을 수 있다.이외에도 아이와 양육자가 매주 토요일 참여하는 발달지연 예방 집단 프로그램 ‘지역거점형 발달놀이터’ 참여 대상을 기존의 ‘관찰필요’ 아동에서 ‘도움필요’ 아동 등으로 넓혀 사후관리를 보다 강화한다.마채숙 서울시 여성가족실장은 “사회적 약자 지원을 강화함으로써 사각지대 없이 모든 영유아가 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 든든한 디딤돌을 놓겠다”고 말했다.유규상 기자