성동구, 서울서베이 ‘전반적 삶의 만족도’ 1위

2025 서울서베이 신규 지표

‘전반적 삶의 만족도’ 7.35점

서울시 자치구 중 1위 달성



정원오(오른쪽) 성동구청장이 지난해 12월 행당동 무지개 눈썰매장에서 어린이와 인사를 하고 있다.

성동구는 ‘2025 서울서베이’ 결과 ‘전반적 삶의 만족도’ 항목에서 서울 25개 자치구 가운데 1위를 차지했다고 4일 밝혔다. 성동구는 7.35점을 기록해 서울시 평균인 6.84점을 크게 웃돌았다.‘전반적 삶의 만족도’는 2025년 조사에서 신설된 문항이다. 성동구에서는 ‘매우 불만족’을 의미하는 0~1점 응답이 한 건도 없었다. 반면 7점 이상을 준 긍정 응답과 이 중 10점 만점을 포함한 고득점 응답 비중은 다른 자치구보다 높게 나타났다고 구는 설명했다.이번 결과는 지난 12년간 ‘더불어 행복한 스마트 포용도시’라는 비전 아래 주민 삶의 질을 높이기 위해 추진해 온 정책이 축적된 성과로 평가된다. 구는 ▲스마트쉼터 및 스마트횡단보도 설치 ▲삼표레미콘 공장 철거 ▲신속한 문자 민원 서비스 ▲효사랑 건강주치의 지원 ▲성공버스 운행 ▲중랑천·한강변 꽃길 및 체육시설 조성 ▲성수동 지역 경제 활성화를 이끈 도시재생 등 주민이 체감할 수 있는 행정을 이어왔다.이 같은 정책 효과는 다른 지표에서도 확인된다. 성동구는 ‘10년 후 서울시 거주의향’(7.50점)과 ‘여가생활 만족도’(6.33점) 항목에서도 모두 서울시 1위를 차지했다. 또 2024년 18위였던 ‘녹지환경 만족도’는 2025년 조사에서 자치구 2위로 크게 상승했다. 구는 2024년 ‘정원도시’ 선포 이후 주거지 인근 ‘5분 일상정원’을 확충해 온 생활밀착형 정책이 환경 만족도 향상으로 이어졌다고 설명했다.정원오 구청장은 “그동안 생활 속 작은 불편 하나까지 줄이고, 행복은 키우기 위해 노력해 온 행정의 가치가 주민들의 일상 속 만족감으로 이어지게 되어 큰 보람을 느낀다”고 말했다.유규상 기자