아리수 수질검사, 야간·공휴일에도 가능…5월부터 비대면도

가정을 찾아가는 ‘아리수품질확인제’가 오는 10일부터 야간·휴일에도 운영된다.

서울시는 아리수 무료 수질 검사 서비스를 오는 10일부터 야간·공휴일에도 운영한다고 4일 밝혔다. 5월부터 배달앱으로 샘플을 수거하는 비대면 검사도 가능해진다.아리수 품질확인제는 가정을 방문해 먹는 물 수질 기준 적합 여부를 현장에서 확인하고, 이상이 있을 경우 개선 조치까지 연계하는 무료 수질 검사 서비스다. 2008년부터 누적 669만건이 진행됐다.오는 10일부터 평일은 오전 9시부터 오후 9시까지, 주말·공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.이를 위해 시는 민간 수질 검사원 160명을 채용하고, 3일부터 9일까지 실무·안전·응대 교육을 진행한다.야간과 휴일 수질 검사는 사전 예약제로 운영되며 시민 누구나 간편하게 신청할 수 있다.120 다산콜센터, 관할 수도사업소, 서울아리수본부 홈페이지로 접수하면 관할 수도사업소에서 일정 협의를 거쳐 수질 검사원 2인 1조를 배정해 방문한다.5분이면 잔류염소, 탁도, 수소이온농도(pH), 철, 구리 등 5개 항목을 현장에서 검사할 수 있다. 이상이 확인되면 배관 점검·세척 등 후속 조치를 지원한다.오는 5월부터는 수돗물을 뚜껑이 있는 용기에 담아 문 앞에 두면 수거해 검사하는 비대면 방식도 도입된다. 배달앱 ‘땡겨요’를 활용하며 문자로 결과를 안내할 예정이다.방문 대면이 부담스럽거나 일정 조율이 어려운 경우에도 간편하게 수돗물 수질을 확인할 수 있도록 할 계획이다.주용태 서울아리수본부장은 “운영 시간과 방식을 다각화한 만큼 시민 여러분께서 품질확인제를 통해 우리 집 수돗물 수질을 직접 확인해 보시기 바란다”고 말했다.김주연 기자