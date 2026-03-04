중랑구,‘2026 따뜻한 겨울나기’ 역대 최고 26억원 모금

목표액 18억원 대비 148.7% 초과 달성



서울 중랑구는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’으로 역대 최고 금액인 총 26억원을 모금했다고 4일 밝혔다. 지난해 11월부터 3개월 동안 성금 8억원, 성품 18억 7000만원 등을 모았으며 이는 당초 목표액이었던 18억원을 훌쩍 뛰어넘어 148.7%의 초과 달성을 기록한 수치다.특히 올해는 기업 및 단체의 대규모 물품 기탁이 잇따르며 성품 모금액이 전년 대비 172% 상승했다. 엘라스템과 디피웨이가 기탁한 8억 2000만원 상당의 스포츠마사지겔과 아이꿈터의 9000만원 상당의 어린이용 장난감 등은 취약계층의 건강과 아동 복지를 고려한 맞춤형 기부로 이어졌다. 여기에 구민들이 정성을 다해 모은 성금 8억원이 더해졌다.성품은 국민기초생활수급자, 독거어르신, 한부모가정, 위탁가정아동 등 저소득 주민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 2만 5000여 가구에 우선 전달됐다. 그 외에 모금된 성금은 지역 내 복지 사각지대 발굴 및 지원 등의 맞춤형 복지 사업에 연중 사용될 예정이다.류경기 구청장은 “경기 침체로 모두가 힘든 가운데에도 역대 최고의 온기를 모아주신 중랑구민과 기업, 단체 관계자분들께 깊은 감사를 드린다”며 “보내주신 소중한 정성이 소외된 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.유규상 기자