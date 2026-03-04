국립목포대, 통합대학 첫 입학식 ‘힘찬 출발’…4년제·2년제 동시 학제

국립목포대, 통합대학 첫 입학식 개최…2078명 입학 허가
전국 최초 전문학사 2년·학사 4년제…하이브리드 학제
국립목포대학교가 3일 도림캠퍼스와 담양캠퍼스에서 ‘2026학년도 입학식’을 개최하고 통합대학으로서 첫 출발했다.
이날 통합대학 첫 입학식에서는 학사과정 1671명, 전문학사과정 115명, 대학원 석사과정 223명, 박사과정 69명 등 총 292명을 포함해 2078명이 입학 허가를 받고 새로운 첫걸음을 내디뎠다.
이날 행사에는 송하철 총장을 비롯한 대학 주요 보직자와 총동문회장, 지방자치단체장 및 지방의회 관계자 등 지역 주요 인사들이 참석해 신입생들의 입학을 축하했다.
특히 담양캠퍼스에서는 입학식 종료 후 대학본부 앞 잔디밭에서 통합대학 출범 기념식수가 진행됐다. 총장과 부총장, 대학 주요 보직자 및 지역 인사들이 함께 반송을 식재하며 통합 국립목포대학교의 무궁한 발전과 지역 상생을 기원했다.
송하철 총장은 입학식사에서 “개교 80주년을 맞아 통합 국립목포대학교로 새 출발하는 오늘은 대학의 새로운 100년을 여는 출발점”이라며 “도림과 담양을 아우르는 광역캠퍼스 체제를 기반으로 지역과 세계를 연결하는 혁신 인재를 양성하겠다”고 밝혔다.
