강동구, 새 학기 통학로 현장 안전점검 실시

주요 초등학교 대상 등교 시간대 집중 점



이수희(가운데) 강동구청장이 구 관계자들과 함께 강동구 내 초등학교 통학로를 찾아 안전 점검을 하고 있다. 강동구 제공

서울 강동구는 새 학기를 맞아 초등학교 통학로 현장 안전점검을 실시한다고 4일 밝혔다.이번 현장점검은 새 학기 개학과 함께 보행량 증가가 예상됨에 따라 학교 주변 보행 동선과 교통안전 취약 요인을 사전에 확인하고 개선 방향을 마련하기 위해 실시된다. 구는 강동초를 비롯해 고덕초, 천일초, 강솔초 등 주요 초등학교를 대상으로 등교 시간대 집중 점검을 벌인다.횡단보도·교차로 시야 확보, 불법주정차로 인한 사각지대, 보행장애물, 안전표지·노면표시 상태, 어린이보호구역 내 시설물 관리 상태 등을 중심으로 확인한다. 현장에서 즉시 개선이 가능한 사항은 관계부서와 연계해 신속히 조치할 예정이다.구는 안전점검에 따른 조치 이후 녹색교통안전지킴이를 비롯한 교통안전지도사·어린이 교통사고 다발지역 안전지킴이 등 통학지도 인력을 배치·운영해 등·하교 시간대 안전 관리를 강화할 계획이다.이수희 구청장은 “등·하굣길은 아이들의 하루가 시작되고 마무리되는 가장 중요한 길”이라며 “보행량과 차량 통행이 늘어나는 시기인 만큼 위험 요소를 선제적으로 찾아 즉시 보완해 아이들이 안심하고 학교에 오갈 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.박재홍 기자