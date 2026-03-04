곡성군, ‘2026년 청년 도전 지원사업’ 선정

국비 2억여 원 확보, 구직 단념 청년 취업 지원



곡성군청 젼경.

전남 곡성군이 고용노동부 공모 사업인 ‘2026년 청년도전 지원 사업’에 최종 선정돼 국비 2억여 원을 확보했다고 4일 밝혔다.이 사업은 구직 단념·취업 취약 청년에게 맞춤형 프로그램을 제공해 자신감 회복과 구직 의욕을 높이고 노동시장 참여를 지원한다.군은 사업 수행 기관인 ‘미래산업기술진흥원’과 컨소시엄을 통해 지역 실정에 맞는 청년 맞춤형 프로그램을 운영할 계획이다.이번 사업은 곡성읍 소재 비빌언덕25에서 진행되며 밀착 상담, 사례 관리, 자신감 회복, 진로 탐색, 취업 역량 강화, 지역 맞춤형 등 6개 분야 프로그램을 운영한다.모집 인원은 52명으로 프로그램 참여 기간에 따라 단기(1개월) 12명, 중기(3개월) 26명, 장기(5개월) 14명이다.과정을 이수한 청년에게는 참여 수당과 이수 인센티브가 지급된다.지원 대상은 최근 6개월 이상 취업이나 교육 훈련 이력이 없는 18~35세 청년이며 지역 특화 청년으로 일부 인원은 49세까지 가능하다.군 관계자는 “이번 사업이 구직 과정에서 어려움을 겪는 청년들이 다시 일어서는 기회가 되길 바란다”며 “청년들이 다시 도전할 수 있도록 체계적이고 실효성 있는 프로그램을 운영하겠다”고 밝혔다.곡성 류지홍 기자