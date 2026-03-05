완도군, 해조류·전복 산업의 기후 위기 대응 방안 모색

급변하는 해양 환경의 선제적 대응과 지속 가능한 양식 방안 마련



완도군이 지난 4일 해조류·전복 양식의 기후변화 위기 대응 방안 마련 간담회 개최하고 있다.

우리나라 해역의 표층 수온이 계속 상승하는 가운데 전남 완도군이 지난 4일 해조류와 전복 산업의 기후 위기 대응 방안 간담회를 갖고 대책 마련에 나섰다.한반도 주변 해역의 표층 수온은 지난 57년간 약 1.58℃ 상승한 것으로 나타났다.해양 생물의 서식지 북상과 유해성 해조류 증가 등 생태계가 변화하면서 해조류 양식의 경우 고수온으로 채묘 후 종자 탈락 현상이 발생하고 전복 역시 여름철 고수온으로 폐사가 증가하는 등 악순환이 반복되고 있다.이날 간담회에서는 환경 전문가와 해조류·전복 연구기관, 어업인 등 250여 명이 참석해 급변하는 해양 환경에 선제적으로 대응하고 지속 가능한 양식 산업 방안 마련을 위한 주제 발표와 토론이 진행됐다.먼저 신우철 완도군수는 기후변화 대비 수산양식 대응 방안 발표를 통해 “해조류 양식은 가 이식이 없는 방법으로 전환하고 김의 경우 육상 채묘 및 냉동망 보급 확대와 산 처리 없는 친환경 가공 체계로 전환해야 한다”고 밝혔다.이어 “전복 산업은 가두리 감축 사업을 지속 추진해 생산량을 조절하고 인공지능(AI) 기술을 도입한 수산양식 플랫폼 구축으로 스마트한 양식 환경을 조성해야 한다”고 주장했다.홍지석 국립수산과학원 연구사는 “남해 연근해 해양 변동과 냉수도 모니터링을 강화하고 여름철 해황 전망과 고수온기 수온 예측 정보 등을 제공해 수산 재해에 선제적으로 대응하겠다”고 피력했다.황은경 국립수산과학원 해조류연구소 연구관은 “완도군 해조류 양식의 적정 시기를 분석하고 예보 체계를 마련해 기후변화로 인한 피해를 최소화해야 한다”며 “선발 육종으로 고수온 내성 품종 개발과 김, 미역, 다시마 이외의 대체 품종을 발굴해 현장 매뉴얼을 제작하는 등 어업인들에게 실질적으로 도움을 줄 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 말했다.완도군은 해조류·전복 산업의 기후 위기 대응 방안으로 유망 양식 품종인 감태·곰피 종자 공급 지원과 인공지능(AI) 기반 어장 공간 정보 빅데이터 플랫폼을 구축하고 있으며, 기후변화 대응 품종 시험 양식과 전복 먹이 대체 자원 개발 등을 추진할 방침이다.완도 류지홍 기자