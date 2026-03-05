서울Pn

검색

서울시, 장비신호수 등 간접근로자도 임금 직접 지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시민 절반 이상 ‘주 4.5일 근무제’ 찬성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

북아현·충현동 잇는 ‘과선교’… 서대문 12년 염

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“미래 공간복지 실현”… 관악 노인복지타운·삼성동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전남도, ‘전남광주특별시 특별법’ 국무회의 의결 환영

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

7월 1일 출범 준비 본격 착수, 통합 과정 행정 공백 없도록 만전


  •
전남도청 전경.


전남도는 5일 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’ 국무회의 의결을 환영하며 전남광주특별시의 성공 출범을 위한 준비에 속도를 내겠다고 밝혔다.

이번 국무회의 의결은 지난 3월 1일 국회 본회의를 통과한 특별법이 나흘 만에 정부 최종 절차까지 신속히 마무리된 것으로, 행정통합이 제도적으로 확정됐다는 점에서 의미가 크다.

전남도는 행정통합의 시작부터 끝까지, 시종일관 전폭적인 지원과 조력을 보낸 이재명 대통령과 김민석 국무총리를 비롯한 관계자에게 감사의 뜻을 표했다.

또 앞으로 대한민국 제1호 광역통합모델인 전남광주특별시의 역사적인 첫 출발을 빈틈없이 준비할 계획이다.

전남도는 지난 3일 ‘행정통합실무준비단’을 구성하고 본격적인 통합 준비에 착수했으며, 광주광역시와 함께 ▲조직·인사·재정 통합 ▲자치법규 정비 ▲각종 행정시스템 개편 ▲도로표지판 등 생활 밀착 행정 기반 준비에 들어갔다.

이와 함께 통합특별시의 성장동력 확보를 위한 반도체, 에너지, 인공지능(AI), 이차전지, 로봇, 우주항공 등 첨단산업 기업 유치 준비도 본격 추진할 계획이다.

특히 27개 시군구가 함께 발전하는 균형발전 체계를 구축해, 320만 시도민 모두가 기회를 누리는 통합특별시로 만들겠다는 구상이다.

전남도 관계자는 “이번 통합은 320만 시도민이 오랜 기간 염원해 온 결실”이라며 “인구 320만을 넘어 400만 시대로 나아가는 전남광주통합특별시가 대한민국을 선도하는 도시로 도약하도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

질병·실직 때도 돌봄 공백 없도록… 구로는 ‘삶의

장인홍 구로구청장

정원오 “더 넓은 곳으로 나아가겠다”… 5일 서울시

3선 구청장직 사퇴… 서울시장 레이스 스타트 “다시 출발하는 마음으로 끝까지 걸어갈 것”

관악·금천구청장, 국토부에 신천신림선 추진 촉구

“5차 국가철도망 계획 반영을” 김윤덕 장관 만나 공식 요청

“은평의 봄 안전하도록”… 직접 발로 뛰어 해빙기

사업장 점검 나선 김미경 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr