성동구, 성동명사특강 개최…뇌과학자 장동선 박사 초청

서울 성동구는 다음달 1일 성동구청 3층 대강당에서 뇌과학자 장동선 박사를 초청하여 ‘제150회 성동명사특강’을 개최한다고 5일 밝혔다.성동명사특강은 사회저명인사가 들려주는 삶의 지혜, 자기 계발, 인생 동기부여 특강으로 2008년부터 지금까지 총 149회에 걸쳐 쉼 없이 달려온 구의 대표 장수 프로그램이다. 우리 시대 명사들이 전하는 지혜와 따뜻한 위로를 통해 구민들로부터 매회 뜨거운 찬사와 호응을 얻고 있다.올해 상반기 명사 특강은 4월 ‘과학의 달’을 기념해 마련됐다. ‘알쓸신잡’, ‘어쩌다 어른’ 등에서 활발한 강연을 펼치며 뇌과학 분야에서 대중적 인기를 얻고 있는 장동선 박사가 강연자로 나서 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’를 주제로 구민들과 만난다.참여를 원하는 구민은 이날부터 성동구청 누리집(홈페이지) 신속예약시스템을 통해 선착순으로 신청할 수 있다. 인공지능과 미래 기술에 관심 있는 성동구민이라면 누구나 무료로 참여 가능하다.구 관계자는 “이번 강연을 통해 구민들이 막연하게 느껴졌던 AI 시대를 뇌과학이라는 흥미로운 시각으로 바라보고, 미래를 설계하는 데에 도움이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자