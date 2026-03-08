김진남 도의원, ‘2026여수세계섬박람회’ 릴레이 응원 챌린지 참여

지역 발전·글로벌 문화 교류의 장 기대



김진남(더불어민주당·순천5) 전남도의원이 ‘2026여수세계섬박람회’ 성공을 기원하는 릴레이 응원 챌린지에 참여했다.

전남도의회 김진남(더불어민주당·순천5)의원이 오는 9월 여수에서 개최되는 2026여수세계섬박람회의 성공을 기원하며, 릴레이 응원챌린지에 동참했다. 이번 챌린지는 박람회 홍보와 국민적 관심을 높이기 위해 사회 각계각층 인사가 참여하는 캠페인이다.지난 5일 뜻을 함께 한 김진남 의원은 “여수의 다도해는 천혜의 자연경관과 독특한 문화를 지닌 보물섬이다”며 “이번 박람회가 여수는 물론 대한민국의 국제적 위상을 높이는 계기가 되길 바란다”고 강조했다. 이어 “지역 경제 활성화와 지속 가능한 관광 산업 발전을 위해 도 차원에서 적극 지원하겠다”는 의지도 밝혔다.김 의원은 특히 “여수세계섬박람회는 단순한 행사를 넘어 여수의 섬들이 가진 무한한 가능성을 세계에 알리는 신호탄이 될 것이다”며 “전 세계인이 여수의 아름다움을 체험하고, 문화·경제 교류를 통해 동반 성장하는 축제의 장으로 성공리에 마무리 되기를 도민과 함께 기원하겠다”고 강조했다.한편 김 의원은 다음 참여자로 임형석 전남도의원을 추천하며 박람회에 대한 지속적인 관심과 릴레이 응원의 확산을 독려했다.무안 최종필 기자