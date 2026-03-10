김동연, 관례 깨고 예타 조사 참석 ‘통했다’…‘서울 5호선 김포검단 연장’ 통과



10일 김동연 경기도지사가 ‘서울 5호선 김포검단 연장사업’이 예비타당성조사 최종 통과에 대해 소감을 밝히고 있다. (경기도 제공)



김동연 경기도지사 SNS 캡처



서울 지하철5호선 김포 검단 연장 노선도(김포시 제공)

‘서울 5호선 김포검단 연장사업’이 예비타당성조사(이하 예타)를 최종 통과했다. 김포 지역 주민들의 서울 도심 진입 시간이 크게 단축되는 것은 물론 ‘지옥철’로 불렸던 김포골드라인의 혼잡 문제도 해결될 전망이다.경기도는 10일 기획예산처 재정사업평가 분과위원회에서 진행된 심의 결과 서울 5호선 김포검단 연장사업이 정책성 종합 평가(AHP)에서 합격 기준점인 0.5를 넘어서며 사업 타당성을 인정받았다고 밝혔다.이 사업은 서울 방화역에서 인천 검단신도시를 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 연결하는 총연장 25.8km의 대규모 광역철도 사업이다. 사업비는 3조 3302억원이 소요될 예정이다.해당 노선은 김포골드라인 철도 이용자들의 혼잡도 개선에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.김동연 경기도지사는 예타 통과에 대해 “서울 5호선 김포·검단 연장사업 예타 통과는 수도권 서북부 주민들의 오랜 숙원으로 김포 시민들의 간절한 염원이 만들어낸 성과”라며 “후속 절차를 차질 없이 추진해 조속한 착공이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에도 ‘5호선 김포 연장’ 예타 통과에 대해 이재명 대통령에게 감사의 뜻을 밝히며 “이재명 정부의 실천력과 실용주의가 경기도민의 숙원을 해결했다”고 썼다.이어 “일산대교 반값 통행료 실현에 이어 5호선 김포 연장까지, (이재명) 대통령님께서 경기도민과 하신 약속들이 하나씩 현실이 되고 있다”며 “5호선 김포 연장, 경기도가 끝까지 책임지고 완수하겠다”고 약속했다.김 지사는 앞서 지난 5일 세종시 한국개발연구원(KDI)에서 열린 기획예산처 재정사업평가 SOC 분과위원회에 직접 참석해 김포·검단 연장 노선의 중요성을 설명했다.그는 “김포 인구가 50만명 정도인데 지금 8개 공공택지 개발이 진행 중”이라며 “택지 개발이 모두 되면 최대 20만명 정도의 인구가 늘어날 것으로 예상하고 있다. 지금의 교통난이 더 가중되는 것”이라고 말했다. 이어 “5호선 김포검단 연장은 단순한 교통망 확충이 아닌 주민의 생존권 문제”라고 역설했다.기획예산처 예타 조사에는 통상 시·도청 실무급이 참석하는데, 광역단체장이 직접 나선 것은 매우 이례적인 일로 사업 통과를 향한 김 지사의 강력한 의지가 반영된 것으로 해석된다.안승순 기자