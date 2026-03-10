사천~김포 하늘길 열린다…섬에어 30일 신규 취항

수도권–서부경남 항공 접근성 개선 기대



섬에어 이미지. 2026.3.10. 경남도 제공

경남 사천과 수도권을 잇는 항공 노선이 새로 열린다.경남도는 지역항공 모빌리티(RAM) 항공사인 섬에어㈜가 10일 국토교통부 서울지방항공청으로부터 항공운항증명(AOC)을 교부받고 오는 30일부터 사천~김포 노선 운항을 시작한다고 밝혔다.항공운항증명은 항공사가 안전 운항을 위한 정비·운항·훈련 체계와 전문 인력, 시설·장비 등을 갖췄는지 정부가 종합 심사해 부여하는 국가 인증으로 정기 노선을 운항하려면 반드시 받아야 한다.이번 인증 취득으로 섬에어는 항공기 운항에 필요한 안전관리 체계를 공식적으로 인정받았다. 회사는 신조 항공기 도입과 기종 특화 운항·정비 인력 확보 등 안전 중심 운항 체계도 함께 검증받았다.사천~김포 노선은 수도권과 서부경남을 연결하는 핵심 항공 노선이다. 도는 도민 이동 편의 향상과 기업 출장, 관광 수요 확대 등 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다.섬에어는 허브 공항과 지역 공항을 연결하는 지역항공 모빌리티 항공사로 단거리·저수요 노선을 중심으로 지역 간 항공 접근성을 높이는 역할을 맡는다.경남도는 이번 신규 취항을 계기로 사천공항 이용 활성화와 항공 접근성 개선을 추진하고 안정적인 노선 운영을 위해 관계 기관과 협력을 강화할 방침이다.섬에어는 사천~김포 노선을 시작으로 김포~울산, 사천~제주, 울산~제주, 김포~대마도 등으로 노선을 확대하고 장기적으로 울릉도와 흑산도, 백령도 등 섬 공항 취항도 단계적으로 추진할 계획이다.박성준 경남도 교통건설국장은 “섬에어의 항공운항증명 취득과 신규 취항은 지역 항공교통망 확충의 의미 있는 출발점”이라며 “도민 교통 편의 증진과 지역 산업 경쟁력 강화를 위해 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.사천 이창언 기자