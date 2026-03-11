최재란 서울시의원 “소아청소년 비만… 우리 아이들 건강 위해 관련 사업 확대와 정책적 관심 필요”

서울시의회 제334회 임시회 교육위원회 제3차 회의

“소아청소년 비만, 더 이상 개인의 문제가 아니라 사회적 환경이 복합적으로 작용한 결과인 만큼 가정과 학교, 지역사회가 함께 나서야”



소아·청소년 비만이 꾸준히 증가하는 가운데 예방 관리 정책 확대와 예산 증액 필요성이 서울시의회에서 제기됐다.서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 5일 열린 서울시의회 제334회 임시회 교육위원회 제3차 회의에서 3월 4일 ‘세계 비만의 날’을 맞아 소아청소년 비만 증가 문제를 지적하며 정책적 대응 강화를 주문했다.최 의원은 “대한비만학회 자료에 따르면 지난 10년 동안 소아 비만율은 뚜렷한 증가세를 보였다”면서 “6세부터 11세까지 소아 비만율은 4.9% 증가했고, 12세부터 18세 청소년 비만율도 3.6% 늘었다”고 지적했다.최 의원은 “비만은 단순한 체중 문제가 아니다”라며 “어린 시기에 비만 관리가 제대로 이뤄지지 않으면 고혈압과 당뇨 등 만성질환으로 이어져 평생 건강 문제를 안고 살아갈 수 있다”고 강조했다.이에 전종근 보건안전진흥원장은 해당 기관에서 추진 중인 바른 식생활 실천 문화 확산 사업을 언급하며, 비만 예방 교육, 캠프 운영, 식생활 교육 등 다양한 프로그램이 진행되고 있지만 예산 규모는 충분하지 않다고 말했다. 최 의원도 “학교 시설 개선에는 대규모 예산이 투입되는 반면 비만 예방 정책에는 상대적으로 관심이 부족하다는 점”을 꼬집었다.전 원장은 “현재 소아청소년 비만 예방을 위해 비만도가 높은 학생을 대상으로 삼성병원과 연계한 관리 프로그램을 진행하고 있다”며 “학부모 참여도도 높아 지난해 약 195명이 프로그램에 신청해 참여했다”고 설명했다. 또 “비만 예방 관리 사업은 진흥원의 주요 업무 중 하나”라며 “앞으로 프로그램 확대와 함께 예산 증액을 통해 사업을 강화하도록 노력하겠다”고 말했다.최 의원은 비만 예방 정책 강화를 위해 보다 적극적인 예산 확보 노력이 필요하다고 강조했다. 그러면서 최 의원은 “예산은 정책과 불가분의 관계”라며 “부서에서도 필요한 예산에 대해 의회에 적극적으로 설명하고 설득할 필요가 있다”고 말했다.이어 “소아청소년 비만은 더 이상 개인의 문제가 아니라 사회적 환경이 복합적으로 작용한 결과인 만큼 가정과 학교, 지역사회가 함께 나서야 예방 효과를 높일 수 있다”면서 “아이들의 건강을 위해 관련 사업 확대와 정책적 관심이 필요하다”고 강조했다.온라인뉴스부