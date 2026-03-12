반도체·물류 중심 평택, 2040년 105만 명 대도시로 거듭난다



2040년 평택 도시기본계획 공간 구성도

반도체와 항만물류의 중심 경기 평택시가 2040년 105만명 대도시로 거듭난다.경기도는 평택시의 미래 발전 전략을 담은 ‘2040년 평택 도시기본계획’을 11일 최종 승인했다고 밝혔다.평택시의 도시기본계획에는 2040년까지 시가 추진하는 도로·철도를 비롯한 기반시설, 주거·상업·공장 등 토지이용, 인구·산업·환경·방재 등에 대한 장기적인 공간구조와 발전 방향이 담겼다.2040년 목표 계획인구는 각종 개발사업으로 유입될 인구와 통계청 인구추계, 저출산에 따른 인구 감소 등을 종합적으로 고려해 현재 65만명에서 40만 4000명이 늘어난 105만 4000명을 목표로 설정했다.토지이용계획은 시 전체 행정구역 487.806㎢ 중 향후 도시 발전에 대비해 29.653㎢를 시가화예정용지(개발 예정지)로 지정했다. 기존에 개발된 104.516㎢는 시가화용지, 나머지 353.637㎢는 보전용지로 확정했다.공간구조는 신규 개발사업과 광역교통망 확충 등에 따른 도시 성장에 유연하게 대처하고, 동부와 서부 지역의 균형 개발을 효과적으로 실현할 수 있도록 ‘2도심 3지역중심’ 체계로 개편했다.생활권은 크게 동부와 서부 2개 권역으로 나눴다. 동부생활권은 미래 산업인 반도체 특화단지와 산·학·연 클러스터(산업집적단지) 육성에 집중하고, 서부생활권은 친환경 수소 에너지 특화단지와 항만·산업도시 구현을 핵심 발전 전략으로 제시했다.교통계획은 국가철도망계획 등 상위 계획에서 제시된 도로와 철도망을 반영했다. 시는 평택시 전체를 잇는 순환형 가로망을 구축하고 권역별 순환도로망을 구성해 생활권과 중심지 간 연결 체계를 탄탄하게 다졌다.이와 함께 공원·녹지와 생활 사회기반시설(SOC)을 확충해 시민들의 생활환경 개선도 함께 추진할 계획이다.안승순 기자