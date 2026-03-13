‘평택 학생 글로벌 교육기회 확대’…평택시, 美 애니 라이트 스쿨 장학생 선발



미국 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools) 전경(평택시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 워싱턴주 타코마에 있는 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)과 평택시가 평택 지역 학생을 대상으로 한 장학 프로그램 ‘평택 스칼라스(Pyeongtaek Scholars)’ 장학생 선발에 나선다.이번 프로그램은 2030년 개교 예정인 애니 라이트 스쿨 평택 캠퍼스와 연계해 마련된 장학 제도로, 애니 라이트 스쿨과 평택시가 개교 이전부터 평택 지역 학생들에게 글로벌 교육 기회를 제공하고 미래 글로벌 인재로 육성하겠다는 뜻을 모아 추진하는 것이다. 해외 교육기관이 국내 캠퍼스 개교 준비 단계에서 특정 지역 학생을 본교 장학생으로 선발하는 것은 처음이다.‘평택 스칼라스’는 평택시에 3년 이상 거주한 학생 중 미국 학제 기준 9학년부터 11학년 진학 예정자를 대상으로 운영된다. 국내 기준으로는 중학교 3학년부터 고등학교 2학년에 해당한다.선발 인원은 매년 최대 4명(여학생 2명, 남학생 2명)이며, 애니 라이트 스쿨은 평택 캠퍼스 개교 예정 시점인 2030년까지 매년 평택 지역 학생을 본교 장학생으로 선발할 계획이다.장학생으로 선발된 학생에게는 애니 라이트 스쿨 본교 정규 과정 진학 시 수업료의 50%와 기숙사 비용의 50%가 장학금으로 지원되며, 서울–타코마 왕복 항공권 1회와 국제 바칼로레아(IB) 시험 응시료 전액도 지원된다. 학교 측은 재학 동안 학업 성취도와 학교생활 등을 종합 평가해 장학 지원을 이어갈 계획이다.장학 프로그램 접수 기간은 3월 16일부터 5월 1일까지이며, 최종 선발 결과는 5월 15일 발표될 예정이다.한편 애니 라이트 스쿨 평택 캠퍼스는 2030년 9월 개교를 목표로 추진되고 있으며, 유치원부터 고등학교까지 아우르는 K–12 교육과정과 국제 바칼로레아(IB) 디플로마 프로그램을 운영할 계획이다.안승순 기자