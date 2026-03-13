허훈 서울시의원 “서울시 차원의 한류산업 지원 및 육성 위한 ‘한류산업진흥 조례’본회의 통과”

서울Pn

허훈 서울시의원


서울시가 추진하고 있는 한류 연관산업 지원·육성 사업들이 한층 활성화될 전망이다.

서울특별시의회 허훈 의원(국민의힘, 양천2)이 지난달 제정, 발의한 ‘서울특별시 한류산업진흥 조례안’이 13일 제334회 제3차 본회의에서 가결됐다.

K-팝, K-드라마에서부터 시작된 한류 열풍은 최근 들어 뷰티, 패션, 식품, 의료 등 한국 문화와 산업 전반에서 고유의 장르로 자리 잡으며 전 세계적 관심을 받고 있다.

실제로 서울시는 부서별로 여러 가지 사업을 운영하며 각종 K-콘텐츠들을 지원하고 있다. 서울뷰티위크, 서울패션위크를 통해 서울의 우수 뷰티기업, K-패션 디자이너 및 브랜드의 해외 진출 기반을 마련하고 있으며 한류와 엔터테크를 접목해 국내 엔터테크 기업의 글로벌 시장 진출 기회 확대를 위한 창조산업 융합축제 ‘엔터테크, 서울 2025’를 지난해 처음으로 개최하기도 했다.

허 의원이 발의한 제정 조례안은 이 같은 트렌드를 반영, 한류산업 및 한류 연관산업의 지원을 위한 서울시의 역할을 보다 명확히 규정하고 있다. 조례안은 ▲시 차원의 한류산업 기본계획 수립 ▲시비 확보 노력 ▲한류산업 진흥을 위한 각종 지원사업 추진 ▲중앙정부, 다른 지자체, 기업 등과의 협력체계 구축 등의 내용을 담았다.

조례가 시행되면 서울시가 진행하고 있는 각종 지원사업이 확대될 뿐만 아니라 관련 단체·전문가 육성, 정부 및 기업과의 협력체계 구축도 원활하게 진행될 수 있을 것으로 보인다.

허 의원은 “K-컬처 열풍이 단순 현상에 머물게 하기보다 관련 산업과 연계, 문화와 경제 발전의 선순환을 통한 도시 경쟁력 향상으로까지 이어질 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “한류 관련 유망 기업 발굴·창업 지원 및 제작, 유통, 해외 진출 등 원스톱 서비스를 체계적으로 지원할 수 있도록 의회 차원에서도 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.

특히 “서울이 글로벌 TOP5 도시로 도약하는 데 다양한 분야의 한류 산업들이 역할을 할 수 있도록 정책적·입법적 뒷받침을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.

온라인뉴스부
Ưȸ⵵ȸ

