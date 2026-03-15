용인시, 반도체철도 등 제5차 국가철도망 반영 촉구 서명운동 펼친다



용인시 포스터

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용인특례시는 16일부터 4월 15일까지 한달간 용인시민과 국민 전체를 대상으로 ‘제5차 국가철도망 구축계획 반영 및 조속 추진을 위한 서명운동’을 펼친다고 15일 밝혔다.이번 서명운동은 경기남부광역철도, 경기남부횡단선(반도체선), 경강선 연장선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 줄 것과 제4차 국가철도망 구축계획에 반영됐으나 예비타당성 조사 대상에 선정되지 않은 분당선 연장선을 조속히 추진해 줄 것을 국토교통부 등에 요청하는 차원에서 진행된다.시는 경기남부광역철도 등 중요 노선을 공유하는 인근 도시와 함께 서명운동을 펼친다.각 읍면동 행정복지센터 민원실에서 서명할 수 있고, 온라인 서명도 가능하다.이상일 시장은 “이번 서명을 통해 시민의 뜻이 명확히 전달돼 경기남부광역철도, 경기남부횡단선(반도체선), 경강선 연장선이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되고, 분당선 연장에 대한 예비타당성 조사도 진행되길 바란다”고 밝혔다.‘경기남부광역철도’는 서울 잠실종합운동장역에서 성남 판교~용인 수지구 신봉·성복동~수원 광교~화성 봉담까지 연결하는 총 연장 50.7㎞의 철도 신설 사업이다.용인·수원·성남·화성 등 4개 시가 2024년 공동 실시한 용역 결과 비용 대비 편익(B/C) 값이 1.2로 나와 경제성이 상당히 크다는 점이 객관적으로 확인됐다. 철도가 신설되면 4개 도시 138만여명의 시민이 직접 수혜를 볼 것으로 전망된다.‘경기남부동서횡단선’은 이천시 부발읍에서 용인특례시의 처인구 원삼면 ‘용인 반도체클러스터 일반산단’과 이동‧남사읍 ‘용인 첨단시스템반도체 국가산단’을 거쳐 화성시 전곡항까지 이어지는 89.4㎞의 철도를 신설하는 사업이다.‘경강선 연장’은 경강선을 경기광주역에서 분기해 용인 남사까지 가는 약 38㎞의 일반철도다. 용인 이동·남사읍 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 이동읍 반도체 특화 신도시를 지나는 ‘반도체 국가철도’의 성격을 띠고 있다.용인시는 안성·진천·청주와 함께 JTX 조기 착공을 촉구하는 서명운동도 펼치고 있다.‘분당선 연장’은 기존 분당선 도시철도를 기흥역에서 동탄2신도시와 오산까지 연결하는 사업이다. 용인 기흥을 거점으로 동탄2신도시와 오산을 연결해 용인 남부권은 물론 인접 도시 시민들의 교통 편의를 크게 개선할 핵심 사업으로 평가된다.분당선 연장은 제4차 국가철도망 구축계획에 반영됐으나 지난 3월 10일 기획예산처 재정평가위원회는 이 사업을 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정하지 않았다.시는 국토교통부, 화성·오산시와 협의해 예타 대상 사업으로 다시 신청할 방침이다.안승순 기자