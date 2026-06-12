광진구, 오는 19일 우리동네 ‘주거정비사업 아카데미’ 열어

정비사업 조합·추진위원회 관계자와 주민 100명 대상



서울 광진구 제공

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서울 광진구가 주거정비사업에 대한 주민들의 이해를 돕기 위해 오는 19일 ‘2026년 제1차 주거정비사업 아카데미’를 연다고 12일 밝혔다.교육은 19일 오후 3시부터 5시까지 광진구청 5층 대강당에서 열린다. 정비사업 조합과 추진위원회 관계자, 주거정비사업에 관심 있는 주민 등 100여명이 참여할 수 있다.광진구는 자양동·중곡동·광장동 일대를 중심으로 재개발·재건축 등을 다각적으로 추진하며 도시 주거환경 개선에 속도를 내고 있다. 최고 49층 대단지 조성을 준비 중인 자양4동 A구역·광장동 극동아파트와 중곡4동 신향빌라 등의 대규모 정비사업이 가시화되고 있는 상황이다.교육 프로그램은 정비사업 추진 과정에서 정보 부족으로 발생할 수 있는 불편과 주민 간 갈등을 줄이고, 안정적이고 효율적인 사업 추진을 뒷받침할 수 있다.1회차 아카데미는 서울시 정비사업 코디네이터가 맡아 ‘정비사업 기본 이해’를 주제로 진행한다.구는 신속통합기획 6곳, 모아타운 8곳, 소규모주택정비사업 19곳 등 다양한 정비사업 40여곳을 추진하고 있다.김경호 구청장은 “주거정비사업은 주민 삶의 질과 지역의 미래를 바꾸는 중요한 사업인 만큼 정확한 정보와 충분한 이해가 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.서유미 기자