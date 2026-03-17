인천공항에선 얼굴이 신분증… 줄 서는 피곤 줄이는 ‘스마트패스’

출국장 ‘스마트서비스’ 인기



인천국제공항 이용객이 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 출국 서비스인 스마트패스를 통과하고 있다.

인천공항공사 제공

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인천국제공항 이용객이 역대 최다 기록을 잇달아 경신하면서 출국장 혼잡이 여행객들의 새로운 고민으로 떠올랐다. 공항 이용 수요가 빠르게 늘어나는 가운데 공항에서 줄 서는 시간을 줄이고 보다 빠르게 출국할 수 있는 ‘스마트서비스’가 주목받고 있다.17일 인천국제공항공사에 따르면 지난해 인천공항 연간 이용객 수는 7404만명으로 개항 이후 최대치를 기록했다. 하루 최다 이용객은 지난달 14일 기록한 24만 7104명이다. 공항 이용객이 크게 늘면서 출국장과 체크인 카운터 등 주요 구간의 혼잡도 역시 높아졌다. 이를 해결하기 위해 공사가 내놓은 서비스가 바로 ‘스마트패스’다. 스마트패스는 얼굴 인식 기술을 기반으로 한 출국 서비스로, 여권 정보와 안면 정보를 사전 등록하면 출국장과 탑승구에서 여권이나 탑승권을 별도로 제시하지 않아도 된다. 얼굴 인식 한 번만으로 신속한 출국이 가능하다.스마트패스 등록 절차도 비교적 간단하다. 이용객은 출국 전에 ‘ICN 스마트패스’ 모바일 애플리케이션을 설치한 뒤 여권·안면 정보를 등록해 스마트패스 ID를 발급받으면 된다. 이어 탑승권 정보를 추가 등록하면 공항에서 서비스를 이용할 수 있다. 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공은 탑승권을 발급하기만 하면 자동으로 탑승권 정보가 등록돼 편리하다. 이밖에 KB국민·토스·하나·우리·신한 등 금융 앱에서도 등록이 가능하다. 스마트패스 이용자는 빠르게 증가하고 있다. 서비스가 처음 도입된 2023년 7월 이후 올해 2월까지 누적 이용건수가 832만 5000건을 기록했다.‘셀프 백드롭’은 대기 시간을 줄일 수 있는 또 다른 서비스다. 승객이 직접 자동화 기기를 이용해 수하물을 위탁하는 방식으로, 체크인 카운터에서 줄을 서지 않아도 짐을 맡길 수 있는 시스템이다.먼저 항공사 키오스크 또는 모바일을 통해 셀프 체크인을 완료한 뒤 셀프 백드롭 카운터에서 여권 또는 탑승권을 스캔하거나 얼굴 인식을 한 뒤 수하물 무게를 측정하고 태그를 부착하면 된다. 이 서비스는 인천공항과 국내 기업이 공동 협업해 만든 국산화 기술로, 제1여객터미널과 제2여객터미널에서 대부분의 국내외 항공사를 통해 이용할 수 있다.인천공항은 스마트패스와 셀프 백드롭 이용객을 위한 전용 출국 레인도 운영하고 있으며 지난해 8월부터 스마트패스 이용객을 위한 면세점 할인쿠폰 제공 이벤트도 진행하고 있다.공사 관계자는 “여객 수가 지속적으로 증가하는 상황에서 스마트패스와 셀프 백드롭 등 자동화 서비스를 활용하면 출국 절차 시간을 크게 줄일 수 있다”며 “공항 이용 전 미리 서비스를 등록하면 보다 여유로운 여행을 할 수 있을 것”이라고 설명했다.강남주 기자