용산구, 맞춤형 건강관리 ‘모바일 헬스케어’

앱 ‘채움건강’과 건강관리 기기를 연계서울 용산구는 모바일 앱과 건강관리 기기를 활용해 건강 상태를 관리 받는 ‘모바일 헬스케어 사업’을 운영한다.
용산구는 모바일 앱 ‘채움건강’을 통해 건강 데이터를 확인하고 보건소 전문인력의 체계적인 상담과 관리를 받을 수 있다고 13일 밝혔다.
참여 대상은 만 19세 이상 용산구민 또는 용산구 내 직장인이다. 혈압, 공복혈당, 허리둘레, 중성지방, 고밀도(HDL)-콜레스테롤 등 건강위험요인을 보유한 경우 우선 참여 대상이 된다. 고혈압·당뇨·고지혈증 등 관련 질환을 진단받고 약물을 복용중인 사람은 참여 대상에서 제외된다.
모집 인원은 100명이며, 서비스는 시작일로부터 24주간 운영된다. 참여자에게는 의사, 간호사, 영양사, 운동전문가 등 보건소 전문인력이 분야별 맞춤 상담을 제공한다. 서비스는 모바일 앱 ‘채움건강’을 중심으로 진행된다.
용산구 보건소는 건강정보 분석과 전문가 상담도 제공한다. 매주 건강정보 콘텐츠를 발송하고, 월 1회 건강실천 리포트를 제공한다. 사업 시작 시점과 12주차, 24주차에는 분야별 전문가가 건강 상태를 점검하고 상담을 진행한다.
서유미 기자
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