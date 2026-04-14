경북도의회, 2026년 청소년의회교실 본격 운영 돌입

안동용상초등학교 학생 24명, 1일 도의원 되어 의정활동 체험



14일 안동용상초등학교 학생 24명이 참여한 가운데 ‘제127회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최한 경북도의회(의장 박성만). 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회(의장 박성만)는 14일 의회 본회의장에서 안동용상초등학교 학생 24명이 참여한 가운데 ‘제127회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.청소년의회교실은 도내 초·중·고 학생들이 1일 도의원이 되어 의회의 의사결정 과정을 직접 체험하는 의정활동 프로그램이다. 청소년들이 지방자치의 핵심인 의회의 기능과 역할을 이해하고, 민주시민으로서의 소양과 리더십을 함양하는 데 중점을 두고 있다.올해 처음 실시된 이번 청소년의회교실에서 안동용상초등학교 6학년 학생들은 개회식을 시작으로 3분 자유발언(▲초등학교 쉬는 시간을 연장합시다 ▲초등학교 등교시간을 9시로 변경합시다 ▲쓰레기 무단투기에 대한 대책을 마련합시다 ▲학교에 매점을 설치합시다 ▲학교에 층마다 정수기 설치가 필요합니다), 관계공무원 출석요구의 건, 조례안 발의(▲초등학교 교내 휴대전화 소지 제한에 관한 조례안 ▲유튜브 등 온라인 동영상 시청 지도 및 보호에 관한 조례안), 토론 및 표결 순으로 전체 5건의 안건을 처리했다. 이어 수료식을 끝으로 의회 운영 전반을 생생하게 체험했다.이날 참여한 학생들은 “실제 의회 절차를 경험하니 흥미롭고 신기했다”라며 “토론과 표결을 통해 민주주의를 직접 배울 수 있어 뜻깊었다”고 소감을 밝혔다.올해 상반기에는 4월 14일부터 5월 29일까지 도내 10개 학교, 약 250명을 대상으로 청소년의회교실을 운영하며, 하반기에는 수요조사를 통해 총 25회로 확대 운영할 계획이다.한편 청소년의회교실은 2014년부터 운영되어 지난해까지 126개 학교, 5268여명이 참여하는 등 큰 성과를 거뒀다. 2023년 10월에는 ‘경북도의회 청소년의회교실 운영에 관한 조례’ 제정을 통해 제도적 기반을 마련했다.경북도의회는 “청소년의회교실을 통해 청소년들이 민주주의의 가치를 이해하고 미래 사회의 책임 있는 시민으로 성장할 수 있도록 지속적으로 체험과 학습 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부