금천구, 1만 2500개 일자리 창출로 민생 살린다



금천구청 전경

금천구청 전경

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서울 금천구는 올해 총 1만 2500개의 일자리 창출과 고용률 69.3% 달성을 목표로 공시했다고 밝혔다. 이는 지역일자리 목표 공시제에 따른 계획이다.구는 최근 경기 침체와 고용 감소 등 여건을 반영해 보다 실효성 있는 일자리 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 구는 매년 고용정책 기본법에 따라 지역 고용 활성화를 위한 일자리 대책을 수립하고 있다.올해는 ‘구민에게 힘이 되는 일자리 생태계 조성’을 목표로 세웠다. 이를 위해 ▲수요자 맞춤 양질의 일자리 창출 ▲일자리 인프라 고도화·연계 강화 ▲청년의 꿈을 지원하는 창업·성장 생태계 조성 ▲기업 활력 제고로 민간 주도 고용 창출 확대 등 4대 전략과 26개 실천 과제를 마련했다.세부적으로는 115개 사업으로 1만 2500개의 일자리를 창출할 계획이다. ▲직접 일자리 6079개 ▲직업훈련 2704개 ▲고용서비스 1760개 ▲고용장려금 740개 ▲창업·중소기업 지원 297개 ▲민관 협력 등 기타 일자리 920개 등이다.구는 취약계층을 위한 공공일자리를 마련하고 청년·중장년·여성 등 계층별 맞춤형 일자리 지원을 강화한다. 청년 취·창업은 청년도전지원사업, 청년취업사관학교, 금천청년꿈터 등에서, 중장년 일자리는 금천50플러스센터를 중심으로 지원할 계획이다.또한 일자리센터나 ‘일구데이’ 현장 면접 프로그램 등으로 구인·구직 매칭 기능을 강화한다. 주민고용보조금 지원과 중소기업 육성 지원으로 민간 중심의 고용 창출을 확대할 방침이다.직업훈련과 창업 지원 비중을 확대해 민간 일자리로의 전환도 유도한다. 인공지능(AI), 디지털 기반 직무 교육, 기업 맞춤형 인력 양성도 마련한다.구 관계자는 “구민이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 확대하고, 민간과 함께 지속 가능한 고용 기반을 만들어 나가겠다”고 말했다.김주연 기자