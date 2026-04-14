서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

강동구, 서울시 발맞춰 정비사업 기간 단축 ‘속도

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 예비부부, 삼성 가

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 매니페스토 공약 이행 ‘6년 연속 최고등

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

약속 지킨 마포구… 2년 연속 공약이행 최고 등급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구 청년센터, 진로·취업 걱정은 그만

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

19~39세 대상 밤 10시까지 운영


  •
서울 중구가 운영하는 ‘서울청년센터 중구’의 오픈 라운지.
중구 제공


서울 중구는 청년들의 성공적인 자립과 성장을 돕는 통합 지원 공간 ‘서울청년센터 중구’(센터)를 전날 개관하고 본격적으로 운영한다고 14일 밝혔다. 중구 인구의 30% 이상이 청년인 만큼 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 강화하기 위해서다. 중구에 살거나 활동하는 19~39세 청년 누구나 서비스를 이용할 수 있다.

센터는 방문하기 편리한 도심 역세권에 자리 잡은 소공누리센터 8층에 있다. 총 393.72㎡ 규모로 누구나 쉬어갈 수 있는 오픈 라운지, 맞춤형 상담을 위한 종합상담실, 역량 강화를 돕는 프로그램실, 사전 예약제로 운영되는 회의실 등이 마련됐다.

구는 청년들을 위한 종합 상담, 정책 정보 제공, 커뮤니티 형성 지원 등 수요자 맞춤형 서비스를 제공한다.

미취업 청년을 위한 진로·취업 관련 특화 프로그램도 운영한다. 퇴근 후에도 방문할 수 있도록 평일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영한다. 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지이고, 일요일과 공휴일은 휴관한다.

김길성 구청장은 “중구의 청년 정책이 일상에 확실하게 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
2026-04-15 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

대장홍대선·물류단지 개발… 약속 다 지키는 양천

공약 이행 평가 3년 연속 ‘최우수’ 86개 중 83개 완료… 이행률 96.5%

황톳길, 족욕 그리고 차 한잔… 도봉 주민 일상 속

오언석 구청장, 힐링센터 조성

세척·정비·방역소독… 새봄 맞아 새옷 입는 중랑

지하차도·육교 등 오염물질 제거 공원에 봄꽃 심고 해충 사전 방역

종로, 차세대 초중생 과학영재 키운다

서울과학고와 프로그램 운영 협약

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr