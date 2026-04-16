‘상계역~고터’ 서울 새벽동행 자율주행버스 달려요

세 번째 노선 A148 오늘 첫 운행

새벽 3시 30분 출발… 41곳 정차



첫차보다 30분 빠른 자율주행버스 16일 오전 3시 30분 첫 운행을 시작하는 서울시 ‘새벽동행 자율주행버스’ A148 노선 버스가 지난 9일 시범 운행을 하고 있다.

서울시 제공

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서울시는 새벽 첫차보다 30분 먼저 출발하는 ‘새벽동행 자율주행버스’의 세 번째 노선인 A148 운행을 시작한다고 15일 밝혔다.16일 오전 3시 30분 첫 운행을 시작하는 A148은 상계역에서 출발해 미아사거리와 경동시장, 압구정역 등을 거쳐 고속터미널까지 22.1㎞ 구간을 하루 1회 왕복한다. 148번 노선의 78개 정류소 중 첫차 이용 빈도가 높은 41곳에만 정차하는 ‘급행’으로 운행한다.2024년 11월 A160(도봉산역~영등포역) 노선으로 첫 운행을 시작한 새벽동행 자율주행버스는 지난달 30일 A741(구파발역~양재역) 노선이 추가됐다. A741 노선은 지난 1월 관련법 개정에 따라 어린이·노약자·장애인 보호구역에서도 운전자 개입 없이 전 구간 완전자율주행으로 운행 중이다. 시는 A160과 A148 노선에 대해서도 국토부 승인이 나는 대로 완전자율주행으로 운행할 방침이다.A148 자율주행버스는 이전 노선과 마찬가지로 대형 버스에 자율주행 전용 소프트웨어를 탑재해 운행한다. 탑승객 안전을 위한 차량의 센서 정보와 시가 제공하는 교차로 신호정보를 함께 활용해 교차로 접근 시 급정지 방지 등 운행 안정성을 높인 것이 특징이다. ﻿이달 말에는 금천구청에서 광화문을 오가는 A504 노선이 신설된다.여장권 시 교통실장은 “앞으로도 자율주행 대중교통 서비스 기반을 마련하고 첨단 교통 기술이 필요한 곳에 우선 적용될 수 있도록 계속 노력하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자