서울시, 정비사업 관련 위원회 심의 전과정 통합관리

위원회 통합관리시스템으로 심의 전 과정 원스톱처리



서울 중구 서울시청 지하 ‘내친구 서울갤러리’에 있는 서울시 모형.

서울시 제공

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서울시는 도시·건축·주택 분야 위원회 심의 전 과정을 통합 관리하는 ‘위원회 통합관리시스템’을 운영하고 있다고 20일 밝혔다.시가 2019년 도입한 통합관리시스템은 안건 상정부터 검토, 심의, 의결, 공개까지 전 과정을 하나의 시스템으로 운영하며 신속한 의사 결정을 뒷받침하고 있다.그동안 위원회 심의는 인쇄자료 중심으로 운영되고 사전검토 절차가 부족해서, 회의 준비 및 심의 과정에 많은 시간이 소요되는 구조였다. 시는 문제를 개선하기 위해 2019년 도시계획위원회와 도시·건축공동위원회를 시작으로 통합관리시스템을 도입하고, 적용 대상을 단계적으로 확대해 왔다. 현재 총 10개 위원회가 시스템을 기반으로 통합 운영되고 있다.시스템을 통해 자료 관리부터 위원회 운영 절차 전 과정이 보다 체계적으로 진행되고, 일관된 의사결정이 가능해졌다. 계획 수립과 심의 과정에서 필요한 모든 정보를 찾아볼 수 있도록 아카이브도 구축돼 있다.안대희 서울시 도시공간본부장은 “주택공급이 중요한 시기인 만큼, 효율적인 운영 시스템을 통해 신속한 의사결정이 이루어지도록 총력을 다하고 있다”고 밝혔다.서유미 기자