광진미래기술체험관, 어린이날 ‘미래기술 체험데이’

‘5개의 보물을 찾아라’ 스탬프 투어서울 광진미래기술체험관은 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 가족과 함께 즐길 수 있는 ‘광진미래기술 체험데이’를 연다고 21일 밝혔다.
광진미래기술체험관은 지난해 12월 23일에 개관한 첨단 미래기술 기반의 교육·체험시설로 서울시 자치구 최대 규모이다.
‘광진미래기술 체험데이’는 5월 5일 오전 10시 30분부터 오후 5시까지 진행된다. 인공지능(AI), 드론, 가상현실(VR) 등 미래 핵심 기술을 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램으로 구성된다.
이날 행사에는 어린이를 위한 다양한 프로그램이 마련돼 있다. ‘5개의 보물을 찾아라!’를 주제로 한 스탬프 투어에서는 참가자들이 등 5개 구역을 오가며 다양한 체험을 즐길 수 있으며, 각 구역에서 받은 스탬프를 모아 소정의 기념품도 받을 수 있다.
체험 스탬프 투어는 사전 예약과 현장 등록으로 참여할 수 있으며, 사전 예약은 4월 21일부터 5월 3일까지 광진미래기술체험관 홈페이지에서 신청할 수 있다.
서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지