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광진미래기술체험관, 어린이날 ‘미래기술 체험데이’

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‘5개의 보물을 찾아라’ 스탬프 투어

서울 광진미래기술체험관은 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 가족과 함께 즐길 수 있는 ‘광진미래기술 체험데이’를 연다고 21일 밝혔다.


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서울 광진구 제공


광진미래기술체험관은 지난해 12월 23일에 개관한 첨단 미래기술 기반의 교육·체험시설로 서울시 자치구 최대 규모이다.

‘광진미래기술 체험데이’는 5월 5일 오전 10시 30분부터 오후 5시까지 진행된다. 인공지능(AI), 드론, 가상현실(VR) 등 미래 핵심 기술을 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램으로 구성된다.

이날 행사에는 어린이를 위한 다양한 프로그램이 마련돼 있다. ‘5개의 보물을 찾아라!’를 주제로 한 스탬프 투어에서는 참가자들이 등 5개 구역을 오가며 다양한 체험을 즐길 수 있으며, 각 구역에서 받은 스탬프를 모아 소정의 기념품도 받을 수 있다.

체험 스탬프 투어는 사전 예약과 현장 등록으로 참여할 수 있으며, 사전 예약은 4월 21일부터 5월 3일까지 광진미래기술체험관 홈페이지에서 신청할 수 있다.

광진미래기술체험관 관계자는 “어린이들이 놀이를 통해 자연스럽게 미래기술을 접하고 상상력을 키울 수 있도록 특별한 체험 프로그램을 기획했다”며 “가정의 달을 맞아 가족과 함께 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다”고 밝혔다.

서유미 기자
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