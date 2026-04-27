아이와 펄쩍펄쩍… 구청장도 신난 강서 동화축제

진교훈 구청장 행사 무대 올라



진교훈(가운데) 서울 강서구청장이 지난 25일 방화근린공원 일대에서 열린 강서어린이 동화축제에서 어린이들에게 인사를 하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 진교훈 구청장이 25일 방화근린공원에서 열린 ‘제14회 강서어린이 동화축제’를 찾아 아이들과 시간을 함께했다고 26일 밝혔다.진 구청장은 축제의 시작을 알리는 ‘거리 퍼레이드’에도 참여했다. 퍼레이드는 서울디지털콘텐츠고에서 방화근린공원까지 약 1㎞ 구간에서 펼쳐졌다. 1200여 명의 참가자가 이상한 나라의 앨리스, 미운 아기 오리 등 동화 속 의상을 입고 거리를 행진했다.그는 어린이 대표 3명 등과 본무대에 올라 ‘동화 세계의 문을 여는 개막 퍼포먼스’를 선보였다. 아이들과 음악에 맞춰 자리에서 일어나 펄쩍펄쩍 뛰는 등 격의 없이 소통하며 축제를 함께 즐겼다.이날 방화근린공원은 삼삼오오 나들이를 나온 가족 단위 관람객들의 발길이 끊이지 않았다. 잔디밭마다 돗자리가 펼쳐졌고 도시락을 먹는 아이들, 동화 속 의상을 차려입은 아이들을 사진에 담으려는 모습들이 눈에 띄었다.진 구청장은 “아이들과 함께 온 가족이 즐겁고 행복한 시간 보내시길 바란다”며 “아이들을 위한 축제로 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다.김동현 기자