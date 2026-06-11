서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

강동아트센터 물들이는 여덟 빛깔 우리 춤

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

종로 한복판으로 정원 소풍 갈까요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북토박이 가게 한자리에 모였다…13일 ‘성북로컬

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 상계한신1차·2차 재건축 주민설명회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동작 전통시장 축제, 볼거리부터 먹거리까지 “없는 게 없네”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

12일 상도시장… 13일은 성대시장
맥주부스·버스킹·토크쇼 등 다양

서울 동작구는 전통시장 활성화를 위한 다양한 여름축제를 연다고 10일 밝혔다.

12일 오후 4시~오후 10시 상도전통시장에서 열리는 ‘아리아 달밤장터’에는 청춘 버스킹, 청춘 먹거리 장터, 공예품과 소장품을 판매하는 플리마켓, 캐리커처와 타로 카드 등이 준비됐다. 상도전통시장에서 구매한 1만원 이상 영수증을 가져온 고객에게는 무료 맥주 1잔과 추첨을 통한 온누리상품권 증정 경품 응모권을 제공한다.

성대전통시장에서는 13일 오후 12시~오후 7시 ‘성대전통시장 활성화 축제’가 열린다. 코미디언 심형래가 상인과 함께 토크쇼와 노래자랑을 진행한다. 오후 2시부터 초대가수 신안산, 송준이 무대를 펼치고 주민 셔플댄스 동호회와 DJ 공연 등이 이어진다. 맥주·먹거리 부스를 운영하고 부스 이용 고객에게는 무료 맥주 쿠폰 1장이 제공된다. 구는 9월 사당1동 먹자골목에서 ‘식도락(樂) 천국 행사’, 남성사계시장에서 ‘고객 감사 대축제’, 10월에는 남성역 골목시장에서 ‘삼겹살(냉수육) 축제’를 개최할 예정이다.


박재홍 기자
2026-06-11 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“34년 행정 전문가… 서울시 협조 끌어내 성동 개

유보화 서울 성동구청장 당선인

“창동기지 개발 속도… 일자리 넘치는 ‘미래경제도시

서준오 서울 노원구청장 당선인

‘안전 관악’ ‘민생 관악’ 전진한다 [현장 행정]

‘3선’ 박준희 구청장, 업무 복귀 첫날 풍수해 대비 점검

“희생과 헌신 기억합니다”…영등포구, ‘호국보훈의

6월 5일 ‘호국보훈의 달 기념행사’ 6월 6일 현충원 수송 버스 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr