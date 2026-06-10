‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 학마루공원 시설개선공사 준공 소식 전해

노후 산책로 정비·수목 식재 완료… “주민 일상 속 힐링공원으로 새 단장”

재선 성공한 박 의원 “제12대 의회서도 생활밀착형 사업 지속 추진할 것”



박춘선 서울시의원. 서울시의회 제공



포장 균열로 안전을 위협하던 기존 산책로. 서울시의회 제공



정비사업 완료 된 산책로. 서울시의회 제공

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서울시의회 박춘선 의원(국민의힘, 강동3)이 주민들의 오랜 이용 불편 사항으로 지적되어 온 ‘학마루공원 시설개선공사’가 성공적으로 완료됐다고 밝혔다.이번 개선사업을 통해 공원 이용 환경이 한층 쾌적하고 안전하게 재정비됐다. 특히 이번 공사는 주민 생활환경 개선을 위한 특별조정교부금 확보를 통해 추진된 사업으로, 지역구 의원과 서울시의 적극적인 소통이 이뤄낸 대표적인 지역 민원 해결 성과로 평가받고 있다.강동구 고덕동 692번지 일대에 위치한 학마루공원은 인근 아파트 단지와 학교를 연결하는 거점형 생활권 근린공원이다. 그러나 오랜 기간 주민들의 발길이 이어지면서 산책로 포장이 균열·침하되는 등 시설 노후화가 심각하게 진행됐다. 이로 인해 보행 환경이 악화되면서 공원을 이용하는 주민들과 통학하는 학생들의 안전사고 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.이번 시설개선공사는 총 3억 4500만원의 예산을 투입해 약 1000㎡ 규모로 추진됐다. 주요 사업 내용은 ▲노후 산책로(트랙) 전면 정비 ▲고사목 및 뿌리 제거 ▲청단풍, 황금사철, 겹철쭉 등 수목 식재 ▲맥문동 식재 ▲원형수로관 및 집수정 설치 등 배수체계 개선으로 구성됐다. 특히 기존 균열과 파손이 심했던 산책로를 새롭게 정비하고 유휴공간을 녹지 공간으로 개선함으로써 주민들이 보다 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 했다.박 의원은 그동안 학마루공원 이용 주민들의 민원을 지속적으로 청취하며 시설개선 필요성을 서울시와 강동구에 꾸준히 건의해 왔다. 특히 2025년 하반기 특별조정교부금 확보를 통해 사업 추진의 발판을 마련하며 주민 숙원사업 해결에 힘써왔다.이번 사업은 단순한 시설 보수를 넘어 주민들이 일상 속에서 안전하게 걷고 쉬며 자연을 누릴 수 있는 생활밀착형 공원 조성이라는 점에서 의미가 크다. 지역 주민들 역시 “공원이 훨씬 밝고 쾌적해졌다”, “산책하기 좋은 공간으로 바뀌었다”며 감사와 만족감을 나타내고 있다.지난 6·3 지방선거에서 재선에 성공한 박 의원은 앞으로 시작되는 제12대 서울시의회에서도 주민 생활과 직결되는 사업 발굴과 예산 확보에 더욱 힘쓸 것으로 기대를 모으고 있다.박 의원은 “학마루공원은 주민들이 가장 가까이에서 이용하는 소중한 생활공원”이라며 “이번 시설개선사업이 주민들의 건강한 여가생활과 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다”고 말했다.이어 “다시 일 할 기회를 주신 주민들의 기대에 부응할 수 있도록 제12대 의회에서도 주민 생활에 실질적인 변화를 만드는 현장 중심 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터