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2030년까지 영등포구 당산역 42층 복합랜드마크 들어선다

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2층 ‘층층녹지공간’ 5~6층 한강·선유도 전망공간


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서울 당산역 복합랜드마크 투시도.
영등포구 제공


서울 영등포구가 당산역 인근에 열린 정원과 주민 편의시설을 갖춘 42층 규모의 대규모 복합주거시설이 들어선다고 10일 밝혔다.

대상지는 양평동4가 158 일대 양화대교 남단 선유로변으로 지난해 서울시 ‘도시건축디자인혁신사업’ 공모에 선정된 곳이다. 2030년 준공을 목표로 내년 하반기 착공에 들어간다. 이 사업은 민간이 창의적인 디자인과 시민 개방공간 등 공공성을 갖춘 건축계획을 제안하면 높이·용적률 완화 등 인센티브를 제공해 시내 창의적인 공공 공간을 마련하는 것을 목적으로 한다. 종로구 효제동 관광숙박시설 ‘어번 플라타너스’와 서초구 양재동 복합개발사업 ‘네오플랫폼’ 등이 혁신사업 대상지로 선정된 바 있다.

구는 연면적 4만 4531㎡ 규모의 부지에 용적률 793.5%를 적용받아 최고 42층 건물에 공동주택 243가구를 공급한다. 지상층은 공개공지로 전면 개방시켜 주민 휴식 공간으로 활용한다. 2층부터는 외부계단을 따라 곳곳에 테라스형 녹화로인 ‘층층녹지공간’을 만든다. 5~6층에는 한강과 선유도를 향한 전망공간을 배치한다.


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서울 당산역 복합랜드마크 투시도.
영등포구 제공


이 사업으로 부족했던 공공 인프라도 확충된다. 구는 주거시설 지하에 25m 길이의 공영수영장을 기부채납으로 확보했다. 저층부에는 초등학생을 대상 놀이치료와 틈새 돌봄 서비스를 제공하는 ‘우리동네키움센터’도 함께 조성한다.

구는 시설이 선유도와 한강공원을 찾는 방문객과 주민을 아우르는 영등포의 새 랜드마크가 될 것으로 기대한다. 최호권 영등포구청장은 “도시건축디자인혁신사업으로 구의 도시 기능이 한층 강화될 것”이라며 “기부채납으로 확충되는 수영장과 돌봄 시설이 주민들의 생활체육 및 복지 수요를 맞추는 데 이바지하길 기대한다”라고 전했다.

송현주 기자
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