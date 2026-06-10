집 앞 공원이 물놀이장으로…은평구, 7월 4일부터 물놀이터 6곳 운영

8월 30일까지 매주 주말 운영



서울 은평구 신도근린공원 물놀이터.

은평구 제공

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서울 은평구는 어린이와 가족들이 쉽고 편리하게 물놀이를 즐길 수 있는 물놀이터 6곳을 다음 달 4일부터 운영한다고 10일 밝혔다.이른 무더위에 대비해 가동 준비를 마친 은평구 물놀이터는 신흥·매바위·대조어린이공원, 신도근린·은평평화·구산동마을공원 총 6곳에 조성됐다. 13세 이하 아동이 주 이용 대상이다. 7세 이하는 보호자와 함께하면 이용할 수 있다.운영 기간은 7월 4일부터 8월 30일까지다. 매주 토요일과 일요일에 문을 연다. 다만 초등학교 방학 기간인 7월 25일부터 8월 17일까지는 휴장일인 월요일을 제외하고 매일 가동한다. 운영 시간은 낮 12시부터 오후 5시까지다. 50분 운영 후 10분간 휴식하는 방식으로 운영된다. 매주 월요일은 시설 점검을 위해 정기 휴장한다. 우천 등 기상 상황에 따라 탄력적으로 운영된다.구는 안전한 물놀이 환경을 위해 물을 매일 교체하고 2주마다 수질검사를 실시한다. 전문 교육을 이수한 안전요원을 2명 이상 배치해 안전사고 위험을 줄인다. 세부 일정과 운영 사항은 구청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.김미경 은평구청장은 “아이들과 가족들이 집 가까운 공원에서 시원하고 즐거운 여름을 보내길 바란다”며 “주민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전과 위생관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.송현주 기자