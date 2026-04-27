서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시 강소기업, 재도전 길 열린다…“규제 개혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 여름철 ‘고농도 오존’ 맞춤대책

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

신림4구역, 최고 32층 992가구로 탈바꿈

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구·주민·기업이 함께 피워낸 분홍 꽃물결

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경북도의회 행정보건복지위원회, 경북도 시·군 선거구와 선거구별 의원정수 심사

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘경북도 시·군의회의원 선거구와 선거구별 의원정수에 관한 조례 일부개정조례안’ 수정 가결


  •
제362회 임시회 행정보건복지위원회 회의 전경. 경북도의회 제공


경북도의회 행정보건복지위원회(이하 행복위)는 제362회 임시회 기간인 27일 상임위 회의를 열고 ‘경북도 시·군의회의원 선거구와 선거구별 의원정수에 관한 조례 일부개정조례안’을 수정 의결했다. 행복위는 포항시와 영천시 의원정수 및 선거구역에 대해 주민들의 생활권과 동질성 등을 고려했다. 이에 따라 선거구명과 의원정수, 선거구역 등을 현장 정서에 맞게 수정해 최종 통과시켰다.

이날 행정보건복지위원회에서 의결된 선거구 획정안은 이후 본회의에서 최종 의결됐으며, 경북도 내 시·군의원 총정수는 기존 288명(지역구 251, 비례 37)에서 284명(지역구 248, 비례 36)으로 4명이 감소했다. 이는 ‘공직선거법’ 개정에 따라 경주시·경산시·칠곡군에서 각 1명씩 총 3명이 증가한 반면, 군위군의 대구광역시 편입으로 인해 7명이 감소한 결과가 반영된 것이다.

선거구별로는 2인 선거구는 63개, 3인 선거구는 38개, 4인 선거구 2개로 구성된다.

행정보건복지위원회 김일수 부위원장은 “국회의 공직선거법 개정이 지연되면서 지방선거를 앞두고 유권자와 후보자의 혼란이 우려되는 상황에서, 주민 생활권과 지역적 특성을 최대한 반영해 합리적인 조정안을 마련했다”며 “앞으로도 도민의 참정권 보장과 풀뿌리 민주주의 발전을 위해 의회 차원의 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.


류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

어르신은 박수만? 어르신이 무대에!… 어버이날 행사

강남 기념행사에 재능나눔 참여

아이와 펄쩍펄쩍… 구청장도 신난 강서 동화축제

진교훈 구청장 행사 무대 올라

장벽 없는 노원 숲길… “장애인·비장애인 나란히 걸

오승록 구청장, 장애인 친화 행정

장애인 위한 ‘중랑 파크골프 아카데미’ 활짝

기존·신규 참여자가 짝꿍으로 활동 전문가 배치… 실습 중심 교육 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr