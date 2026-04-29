서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

‘어린이날 연휴’ 서울은 문화놀이터로 바뀐다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“내가 만드는 로봇 친구”… 광진, AI 꿈나무

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, ‘서울 최다’ 자동심장충격기 전수

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 중계그린·하계장미 재건축, 추진위 승인 눈앞

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“중구가 키운 젊은 일꾼, 중구 미래 책임질 것”…손주하 서울 중구의원 재선 도전

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

손주하 서울 중구의원은 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 도전한다고 밝혔다. . 사진: 손주하 의원 제공.


서울 중구의회 손주하 의원(국민의힘)은 제9회 전국동시지방선거에서 재선에 도전한다고 29일 밝혔다.

손 의원은 출마 선언을 통해 “지난 4년은 현장에서 주민들과 함께 호흡하며 지역의 현안을 해결하기 위한 ‘현장형 의정’의 시간이었다”면서 “검증된 실력을 바탕으로 중구의 변화를 중단 없이 이어가겠다”고 밝혔다.

특히 그는 ‘쉼표 없는 중구 발전’을 핵심 슬로건으로 내걸면서 “지난 임기 동안 쌓아온 의정 성과를 더욱 견고히 다져 중구의 미래 가치를 높이겠다”고 약속했다.

이어 “현장에서 쌓은 풍부한 경험에 재선의 노련함을 더해 구민의 일상이 행복해지는 기분 좋은 변화를 만들겠다”고 덧붙였다.

손 의원은 우선 안전 사각지대를 꼼꼼히 살피는 안전한 중구를 만들고, 부모와 아이가 모두 행복한 중구 맞춤형 출산·돌봄 환경을 조성하며, 어르신의 일상이 자부심이 되는 세대별 맞춤형 시니어 정책을 실현해 나가겠다고 강조했다.

손 의원은 1990년생 젊은 정치인으로서 박근혜 정부 대통령직속 청년위원회와 새누리당 미래세대위원회에서 활동했다. 현재 중구의회 후반기 행정보건위원장을 맡고 있는 손 의원은 교육, 복지, 환경 등 구민 생활과 밀접한 현안을 조례로 구체화했다.

그는 2023년 ‘제9회 올해를 빛낸 한국인 대상’과 2024년 ‘제3회 다산 정약용 의정 대상’ 등을 수상했으며, KDI 국제정책대학원 국가정책학 석사 과정을 통해 행정과 정책의 전문성을 보강했다.

조현석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

고유가 피해지원금 전담TF 구성… 주민센터 배치에

서울 자치구 긴급 현장 지원

용산, 스크린 파크골프 용산2가점 문 열어

중구, CJ제일제당과 맞손…생분해성 종량제 봉투 3

폐건전지 등과 종량제봉투 교환

장군, 감축드립니다… ‘이순신 생일잔치’ 4만명 북

중구 이순신축제 인파 1년 새 두 배 탄신 481주년 기념 주민 481명 편지 김길성 구청장 “탄생지 위상 높일 것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr