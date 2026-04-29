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최훈종 하남시의원, 하남시 ‘전시성 행정’ 비판 및 내실화 촉구

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민선 8기 4년 평가… 외형 성장 치중한 ‘전시성 행정’ 탈피 촉구
장밋빛 청사진에 가려진 민생 현안 도외시 질타… “시민 체감형 행정 펼쳐야”
신도시-원도심 간 정주 여건 불균형 해소 및 균형 발전 대책 마련 주문


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29일 제348회 하남시의회 임시회 제1차 본회의에서 최훈종 의원이 5분 자유발언을 통해 민선 8기 하남시정의 전시 행정을 비판하고 민생 중심의 재정 운영과 균형 발전을 촉구하고 있다. 최훈종 의원실 제공


하남시의회 최훈종 의원(더불어민주당, 나선거구)은 29일 열린 제348회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 민선 8기 하남시정 운영 전반을 평가하며, 전시 행정에서 벗어나 시민 삶을 실질적으로 바꾸는 내실 행정으로의 전환을 강력히 촉구했다.

최 의원은 이날 발언에서 현 시정을 ‘장밋빛 청사진에 가려진 내실 부족’으로 규정했다. 특히 K-스타월드 등 대규모 개발 사업이 대대적인 홍보와 달리 실제 성과로 이어지지 못하고 있다는 점을 지적했다.

최 의원은 “행정의 정당성은 화려한 구호가 아닌 시민의 일상에서 증명돼야 한다”며 “외형적인 성과에 매몰되기보다 민생 현안을 우선 해결하는 책임 있는 행정을 보여달라”고 역설했다.

특히 최 의원은 재정 운영의 우선순위가 시민의 안전과 직결된 기반시설 정비보다 치적 홍보성 사업에 무게 중심이 쏠려 있음을 비판하고, 교통, 교육, 원도심 정비 등 민생 현장의 시급한 현안 해결에 시의 역량을 집중해야 한다고 강조했다.

아울러 신도시와 원도심 간의 극명한 정주 여건 차이를 언급하며 균형 행정의 필요성을 제기했다. 그는 거주 지역에 관계없이 모든 시민이 안전하고 쾌적한 환경을 누릴 수 있도록 세심하고 공정한 행정 집행을 주문했다.

마지막으로 최 의원은 “행정의 존재 이유는 화려한 수식어가 아닌 시민의 평온한 일상을 지키는 데 있다”며 “하남시는 외형적 성과에 치중하기보다 시민이 피부로 체감할 수 있는 민생 변화에 역량을 집중해달라”고 당부했다.

이어 “앞으로도 집행부의 전향적인 태도 변화를 이끌어내기 위한 의정 활동을 멈추지 않겠다”며 강력한 의지를 표명하는 것으로 발언을 마쳤다.

류정임 리포터
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