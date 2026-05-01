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전남 ‘염전근로자 인권·근로’ 실태조사

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11월까지 건강 상태·처우 등 파악


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전남도가 지난 29일 도청에서 염전근로자 근로 실태 조사 착수보고회를 개최하고 있다.
전남도 제공


지적 장애인의 노동력을 착취한 ‘염전 노예 사건’으로 충격을 겪었던 전남도가 염전근로자 인권 보호와 근로 환경 개선을 위한 ‘염전근로자 근로 실태 조사’ 착수보고회를 열고 본격 활동에 들어갔다.

이번 실태조사는 염전근로자의 인권침해 문제를 근본적으로 해소하는 한편 인권침해 예방 제도 보완과 근로환경 개선을 위한 정책 기반을 마련하기 위해 추진된다.

전남도와 고용노동부 목포지청, 전남경찰청, 전남 인권위원회, 전남연구원 등 관계기관은 지난 29일 도청에서 실태 조사 착수보고회를 갖고 염전근로자 인권침해 예방과 재발 방지, 근로환경 개선 방향, 정책 보완 방안 등을 논의했다.

전남연구원은 이날 회의 내용을 바탕으로 오는 11월까지 염전근로자와 고용주를 대상으로 면접조사와 심층 인터뷰를 진행할 예정이다.

주요 조사 내용은 염전근로자의 취업 경로와 근로환경, 임금 지급 실태, 인권침해 여부, 건강 상태 등이며 근로자 처우 실태 파악에 중점을 둘 계획이다.

특히 지난해 조사 과정에서 제기된 근로자 일대일 면담과 심층 인터뷰 등 보완 사항을 반영하고 추진 일정, 조사 방법, 조사 항목 등을 정비해 생산 현장의 부담을 줄이고 조사 실효성을 높일 방침이다.

손영곤 도 수산유통가공과장은 “염전근로자의 인권침해를 예방하고 근로환경을 개선하기 위해서는 근본적 원인 분석과 현장 중심의 정책 수립이 필요하다”며 “실효성 있는 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
2026-05-01 19면
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