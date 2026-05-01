“등하교에 2시간” 광양 황금지구 정주여건 논란

고교 9㎞ 거리… 교통사고 잦아



전남 광양시 황금동 ‘황금지구’ 야간 모습.

광양시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주민 3600여명이 거주하고 있는 전남 광양시 황금동의 정주 여건 개선이 시급하다는 지적이 일고 있다.30일 광양시에 따르면 황금지구는 1443세대 3583명이 거주하는 대규모 주거단지다. 시가 전남 유일의 ‘4년 연속 인구 증가’ 기록을 세우는 데 견인차 역할을 하고 있다. 하지만 야간 교통사고 등 열악한 정주 여건으로 주민들이 불안감을 호소하고 있다.이곳에서는 2주 전 야간에 신호등 없는 횡단보도를 건너던 중학교 3학년 학생이 차에 치여 안면 수술을 받는 사고가 발생했다. 차량 전복 사고도 일어났다. 주민들은 “사고가 나도 전혀 이상하지 않다”는 말이 나올 정도로 행정에 대한 신뢰가 무너지고 있다는 불만을 터뜨리고 있다.2023~2024년 3개 단지 아파트가 입주했지만 인근에 초·중·고가 없어 학생들은 불편을 감수하고 있다. 초등학생들은 골약초까지 2.6㎞, 중학생들은 골양중까지 6㎞, 고등학생들은 백운고까지 9㎞를 가야 한다. 초·중학생들은 교육청이 운영하는 에듀버스로 이동하지만 고등학생들은 1시간 간격으로 운행하는 시내버스를 타야 한다.이와 관련, 정구호 시의원은 “사각지대 없는 교통 안전 시설 확충이 요구된다”며 “학생들이 길 위에서 시간을 버리지 않도록 직통 노선 신설 등 실질적인 대책을 마련하라”고 촉구했다.광양 최종필 기자