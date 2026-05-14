여름 불청객 ‘러브버그’ 미리 잡는다…영등포구, 서식지부터 관리

야간 조명 최소화 등 생활 대응 방법 안내



러그버그 대처 안내문.

영등포구 제공

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서울 영등포구가 매년 여름 주민에게 생활 불편을 주는 ‘러브버그(붉은등우단털파리)’의 발생에 대비해 미리 방역 대응에 나선다고 14일 밝혔다.러브버그는 암컷과 수컷이 짝짓기한 상태로 붙어서 비행하는 특유의 습성 때문에 붙은 이름이다. 사람을 물거나 병을 옮기지 않고 꽃꿀이나 수액을 섭취해 식물의 수분을 돕는다는 점에서 익충이지만 특유의 생김새와 대량 출몰로 주민 일상에 불편을 만든다.구는 예년보다 이른 더위로 러브버그 발생 시기가 앞당겨질 것으로 보고 5~7월 집중 방역 대책을 추진한다. 구는 올해 민간 방역단 1개 팀을 추가해 총 4개 팀으로 방역망을 확대했다. 구 방역단과 주민 자율방역단이 민간 방역단과 협력해 민원 다발 지역인 안양천과 도림천 일대를 집중 관리한다.낙엽이나 부엽토 등 러브버그가 알을 낳고 서식하기 좋은 환경을 미리 정비한다. 배수로와 화단 수풀 주변을 청결하게 관리해 해충 발생 요인을 사전에 제거할 예정이다. 성충이 본격 활동하는 6월에는 ‘민관합동 방역의 날’을 운영해 제거 작업에 나선다.올해는 천연성분의 무독성 유인물질을 활용한 러브버그 유인물 포집기 200대를 운영한다. 화학적 방제보다 물 분사 등 친환경적 방역으로 환경에 미치는 영향을 최소화할 방침이다.주민 대상 생활 수칙 안내도 병행한다. 야간 조명 최소화, 출입문·방충망 점검 등 생활 속 대처 방법을 구 홈페이지·소셜미디어(SNS)·안내문 등으로 적극 안내할 예정이다. 구 관계자는 “러브버그 발생에 대비해 선제적 대응과 생활 수칙 안내를 병행해 주민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.송현주 기자