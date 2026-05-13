강남 부부, 사랑의 마음 전해요

부부의 날 사랑의 메시지 이벤트

메시지 제출하면 영상으로 제작

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서울 강남구는 5월 21일 부부의 날을 맞아 ‘사랑의 메시지 전달’ 이벤트를 운영한다고 13일 밝혔다.모집은 이달 20일 오전 10시까지 진행한다. 평소 전하지 못했던 배우자에 대한 고마움과 사랑을 글로 담아내면, 영상 메시지로 제작해 전달하는 방식으로 진행된다. 이 행사는 부부가 서로 존중하고 사랑하는 건강한 가족 문화를 확산시키고자 마련했다.강남구에 거주하거나 생활권을 둔 부부가 대상이다. 참여를 희망하면 ‘사랑하는 내 짝꿍에게’ 또는 ‘고마운 내 짝꿍에게’로 시작하는 메시지를 작성해 포스터의 QR을 통해 온라인으로 제출하면 된다. 메시지 글자 수는 제한이 없다.참여자 전원에게는 본인이 작성한 메시지로 제작한 영상이 제공된다. 정성스러운 사연을 보낸 5팀에게 선물도 준다. 당첨자 발표와 메시지 전달은 21일에 한다. 자세한 내용은 구가족센터 홈페이지를 확인하거나 전화(070-7458-2244)로 문의하면 된다.조성명 강남구청장은 “부부의 날을 맞아 평소 마음속에 담아둔 고마움을 전하고 소중함을 다시 확인하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.김동현 기자