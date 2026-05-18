서울 금천구 문일고에 인조잔디 운동장·융합과학실 생겼다

“주민 위한 일상 속 여가 공간으로 운동장 개방”



문일고 인조잔디 운동장

서울 금천구 문일고에 조성된 인조잔디 운동장 모습.

금천구 제공

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서울 금천구는 지난 14일 문일고등학교에서 인조잔디 운동장과 융합과학실 준공식을 열었다고 18일 밝혔다.이날 준공식에는 유성훈 구청장을 비롯해 시·구의원, 문일고 이사장과 학교 관계자, 학부모와 학생 등 200여명이 참석해 함께 축하했다.보다 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하기 위해 교육경비보조금으로 총 6억원을 지원했다고 구는 설명했다. 인조잔디 운동장 조성에는 총 10억원(구비 5억원)이 투입됐고, 융합과학실 조성에는 1억원이 지원됐다.흙먼지가 날리던 운동장은 안전한 체육활동과 학교 행사를 열 수 있는 공간으로 탈바꿈했다. 야간과 주말에는 주민들에게 개방돼 일상 속 체육·여가 공간으로 활용될 것으로 기대된다. 융합과학실은 첨단 교육환경을 갖춰 학생들이 직접 실험하고 탐구할 수 있다.구 관계자는 “이번에 조성된 인조잔디 운동장과 융합과학실은 단순한 시설 개선을 넘어 학생들의 건강한 성장과 미래 역량 강화를 위한 의미 있는 투자”라며 “교육이 곧 지역의 미래라는 믿음으로 앞으로도 학교와 긴밀히 협력해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육도시 금천을 만들어 가겠다”고 밝혔다.김주연 기자