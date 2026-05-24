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입시는 전략이 경쟁력…은평구립도서관, 2027학년도 대학 입시 설명회

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6월 10일 오후 1시 10분, 선정고 대강당


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서울 은평구 ‘대학입시 설명회’ 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구립도서관은 다음 달 10일 ‘2027학년도 대학 입시 전망과 대책’을 주제로 제26회 대학 입시 설명회를 개최한다고 24일 밝혔다. 선정고등학교 대강당에서 열리는 설명회는 입시 환경 변화에 맞춰 수험생과 학부모에게 필요한 핵심 정보를 제공해 실질적 입시 준비 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

강연은 남윤곤 메가스터디교육 입시전략연구소장이 진행한다. 남 소장은 전국 교육청과 학교 등에서 다수의 강연을 진행해 온 입시 전문가다. 그는 변화하는 입시제도 분석과 학생별 맞춤 전략 제시로 알려져 있다.

강연에서는 2027학년도 대학 입시 주요 변화 흐름을 비롯해 ▲수시·정시 전형별 특징과 대응 전략 ▲학생부 관리 방법 ▲지원 전략 등 입시 전반에 관한 내용을 다룬다. 실제 입시 준비 과정에서 필요한 핵심과 유의 사항도 전달한다. 수험생, 학부모, 대학 입시에 관심 있는 학생이면 누구나 참석할 수 있다.

은평구립도서관은 매년 대학 입시 설명회를 운영하고 있다. 도서관은 신뢰도 있는 입시 정보 제공으로 청소년의 진로·진학 설계를 지원할 뿐만 아니라 독서·인문학·진로 분야 등 다양한 평생교육 프로그램도 지속 추진하고 있다. 설명회 참여 및 관련 문의는 도서관 누리집을 참고하거나 문화홍보팀으로 하면 된다.

도서관 관계자는 “입시 환경이 빠르게 변화하는 만큼 정확한 정보와 전략적인 준비가 무엇보다 중요하다”며 “설명회가 수험생과 학부모에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.


송현주 기자
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