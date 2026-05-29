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예술 역량 키우세요…강북문화재단, 기획자 과정 모집

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교육은 7월 24일~9월 11일 진행


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서울 강북문화재단 ‘예술놀이 기획자 과정’ 홍보물.
강북구 제공


서울 강북문화재단은 예술인·교육가의 문화예술교육 기획 역량을 키우고 문화예술 활동 참여 확대를 위해 ‘예술놀이 기획자 과정’ 참여자를 오는 6월 2일부터 20일까지 모집한다고 29일 밝혔다.

이 과정은 연극·미술 분야 예술교육 전문가의 멘토링을 바탕으로 참여자가 문화예술교육 프로그램을 기획하는 실무 중심 교육 과정이다.

공통 강의인 ‘함께 만드는 문화예술교육’은 김혁진 모든학교 체험학습연구소 연구위원이 맡는다. 분야별 멘토로는 연극 분야에 최지영 아시테지 코리아 어린이·청소년극인(IN) 편집장, 미술 분야에 김현주 아티스트 커뮤니티 클리나멘 대표가 참여한다.

교육은 7월 24일부터 9월 11일까지 매주 금요일 총 7회차로 진행된다. 교육 수료자는 강북문화대학 예술교육 특강 강사로 활동할 수 있다. 구 문화예술 활성화를 위한 활동가로도 참여할 기회를 얻는다.

강북구에 거주하거나 구에서 활동 중인 예술가, 예술교육 기획자, 문화예술 종사자 등이 신청 대상이다. 학교 재학생과 문화예술교육사도 지원할 수 있다.

재단은 서류 및 면접 심사를 거쳐 연극·미술 분야별 각 6명씩 총 12명을 최종 선발한다. 모집 공고와 신청 양식은 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 필요서류를 작성해 이메일로 신청하면 된다. 자세한 사항은 재단 예술교육팀으로 문의하면 된다.

송현주 기자
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