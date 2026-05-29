참전용사 이야기 들어보세요…은평구, 호국보훈의 달 다큐멘터리 공개

참전용사 6인 인터뷰



서울 은평구에서 자체 제작한 6·25 참전용사들의 삶과 희생을 다룬 다큐멘터리 영상 갈무리.

은평구 제공

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서울 은평구는 다가오는 ‘호국보훈의 달’을 맞아 국가를 위해 헌신한 6·25 참전용사들의 삶과 희생을 기록한 특별 단편 다큐멘터리를 제작했다고 29일 밝혔다. 호국보훈의 달은 현충일, 6·25 한국전쟁, 6·29 제2연평해전이 모두 일어난 6월을 기념하기 위해 국가보훈처에서 지정한 달이다.다큐멘터리는 은평구에 거주하는 6·25 참전용사 6인의 인터뷰를 중심으로 구성됐다. 참전용사들은 전쟁 발발 당시 기억과 입대 과정 등을 생생하게 증언했다.영상에는 전쟁 당시 영상과 사진 자료가 활용됐다. 인터뷰 내용과 기록 영상을 함께 구성해 참전용사들의 경험과 시대상을 사실감 있게 담아냈다.인터뷰에 참여한 참전용사 6인은 은평구 호국영웅명비와 구청 은평인미디어스튜디오를 방문해 기념 촬영을 진행했다. 촬영은 참전용사들의 헌신을 기록하고 기억하기 위한 취지로 준비됐다.제작된 단편 다큐멘터리는 호국보훈의 달을 맞아 은평구 공식 유튜브와 연신내 디지털 사이니지 등 다양한 홍보 매체를 통해 공개됐다. 구 관계자는 “뜻깊은 기념사진과 인터뷰 영상이 구민들에게 나라 사랑의 마음과 참전용사들을 향한 감사함을 되새기는 울림이 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자