경북도의회, 경북도와 ‘인사교류 활성화 업무협약’ 체결

양 기관 상호 이해 및 융합형 우수인재 양성 주도



17일 경북도(이철우 경북도지사-왼쪽)와 ‘인사교류 활성화 업무협약’ 체결한 경북도의회 박성만 의장(오른쪽). 경북도의회 제공



17일 열린 경북도의회·경북도 ‘인사교류 활성화 업무협약식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회(의장 박성만)는 17일 경북도청 사림실에서 경상북도와 함께 도정 및 의정 전반에 대한 상호 이해도를 넓히고, 융합형 우수 인재를 양성하기 위한 ‘인사교류 활성화 업무협약’을 체결했다.이번 협약은 지난 2021년 12월 양 기관이 체결한 ‘인사운영 등에 관한 업무협약’의 후속 조치로, 실무 공무원의 정례적인 인사교류 기준을 구체화하고 이를 명문화하기 위해 추진됐다. 이를 통해 기관 간 인사 운영의 안정성과 예측 가능성을 한층 높일 수 있게 됐다.주요 협약 내용에 따르면 양 기관은 향후 실무 공무원 중심의 1대1 파견을 원칙으로 하는 인사교류를 본격적으로 정례화한다. 또한 제도의 원활한 운영을 위해 양 기관 인사부서 실무자로 구성된 ‘인사실무협의회’를 상시 가동해 세부 실행 지침을 마련하고 교류 과정에서 발생하는 애로사항을 즉각적으로 해결해 나갈 계획이다.박성만 경북도의회 의장은 “이번 인사교류 활성화는 도의회와 집행부 간 벽을 허물고 소통을 강화하는 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 도민을 위한 협력 체계를 굳건히 다지고, 우수한 인재들이 의정과 도정을 두루 경험하며 성장할 수 있도록 도의회가 앞장서서 지원하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터