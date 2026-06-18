서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

영등포 구청·보건소·의회 ‘통합 신청사’ 건립 박

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원 전 세대 맞춤형 ‘태릉어울림도서관’ 착공

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, GIS 기반 ‘공유재산 스마트관리시스템’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구 ‘구로천왕도서관’ 다음달 2일 문 열어

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전북, 농업진흥지역 내 태양광 발전 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

재생에너지 지구 지정해 활성화

농업진흥지역에서도 태양광 발전을 할 수 있는 ‘전북 영농형 태양광 발전사업’이 추진된다.

17일 전북도에 따르면 지난 5월 ‘영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률안’이 제정되고 후속 절차가 진행됨에 따라 도는 현장의 목소리를 반영한 태양광 발전사업 계획을 마련할 방침이다.

영농형 태양광법은 농사를 지으면서 태양광 발전사업을 병행, 농촌 주민의 추가 소득 창출이 가능하도록 제도화한 것이다. 그러나 무분별한 태양광 개발을 막기 위해 원칙적으로 농업진흥지역 밖 농지에만 영농형 태양광 사업을 허용하고 있다.

이에 도는 농업진흥지역 내에서도 영농형 태양광 발전사업이 가능하도록 제도적 장치를 마련할 계획이다. 전북의 경우 경지면적 18만 8388ha의 72%인 13만 6000ha가 농업진흥지역이기 때문이다.

도는 농업진흥지역을 재생에너지 지구로 지정해 영농형 태양광 사업을 활성화한다는 구상이다. 현재 도내 농지 중 재생에너지 지구로 지정된 곳은 단 한 곳도 없다.

도는 영농형 태양광 가능단지를 재생에너지 지구로 지정하기 위해 14개 시·군과 협의를 진행하고 있다. 수요조사에서는 12개 시·군 143개 지구가 717㎿ 규모의 영농형 태양광 발전 사업 추진을 희망했다.

도 관계자는 “농업인, 한국전력 등 관계 기관, 행정, 학계 등 영농형 태양광 관련 전문가들로 특별분과를 구성해 지역 실정에 맞는 발전사업을 추진하겠다”고 말했다.

전주 임송학 기자
2026-06-18 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“서울 바꾸는 데 4년 미쳐 있을 것… 차기 대선주

오세훈 서울시장 - 대담 임일영 사회2부장

송파 석촌호수서 꽃핀 ‘미백의 예술’[현장 행정]

서강석 구청장 ‘미백’展 참석

광진구, 17~19일 새마을문고 알뜰도서 무료교환시

읽은 책 가져오면 다른 책으로 무료 교환

“마곡·원도심 균형 발전… 시작한 일 완수해 더 큰

진교훈 서울 강서구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr